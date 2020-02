« 20 Minutes France » s'apprête à fêter ses 18 ans — Pixabay

Le 15 mars, 20 Minutes fêtera ses 18 ans. Et en dix-huit ans, nous avons vécu avec vous une révolution numérique, les changements d’une société en pleine évolution, des défaites et des victoires… De l’élection de François Hollande à celle d' Emmanuel Macron, des attentats de Charlie Hebdo à ceux du 13-novembre, du « Megxit » au Brexit, ou de la finale perdue de l'Euro 2016 à la victoire en Coupe du monde, nous vous avons fait vivre ces événements, qui font l’actualité. Et avec vous, notre audience n’a cessé de grimper : 20 Minutes est la marque d'info préférée des moins de 50 ans. Pour notre dix-huitième anniversaire, nous faisons donc appel à vous.

Si vous avez 18 ans et adorez l’actualité, envoyez-nous avant vendredi vos idées de sujet originales et pertinentes que vous aimeriez voir traiter par les journalistes de la rédaction. Dites-nous, quel est l’angle précis de votre sujet ? Que peut-il apporter aux lecteurs que nous ne trouvons nulle part ailleurs ? Quels sont les moyens pour le mettre en œuvre ? Qui faudra-t-il rencontrer pour le réaliser ?

​Si votre proposition de sujet nous séduit, nous prendrons contact avec vous et vous viendrez à la rédaction échanger avec nos journalistes, avant la publication de l’article. Envie de vivre cette expérience et que nous fêtions ensemble nos 18 ans ? N’hésitez plus et remplissez le questionnaire ci-dessous.