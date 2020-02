Coronavirus : Wall Street et les Bourses mondiales dévissent face à l’avancée de l’épidémie — Eugene Hoshiko/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair…

Coup de froid sur les marchés. Wall Street et les Bourses mondiales ont plongé dans le rouge lundi face à l’accélération de la propagation de l’épidémie de coronavirus hors de la Chine, qui fait craindre des répercussions macroéconomiques majeures. Ce mardi en Asie, la Bourse de Tokyo a ouvert la séance avec une chute supérieure à 4 % pour le Nikkei, qui a oscillé autour de ce niveau dans les premières transactions. L’indice élargi Topix abandonnait de son côté 3,81 %. Les places financières chinoises ont également ouvert en repli mais moins marqué : l’indice composite de Shanghai perdait 1,62 % tandis que celui de Shenzhen cédait 2,09 % et que le Hang Seng de Hong Kong perdait 0,37 %.

Un dernier adieu, mais aussi une célébration. Plus de 20.000 personnes ont rendu hommage, lundi, à Kobe Bryant et sa fille Gigi, ainsi qu’aux sept autres passagers tués dans un crash d’hélicoptère près de Los Angeles le 26 janvier. Dans un Staples Center aux couleurs jaune et violet des Lakers, Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Paul Gasol ou encore Michael Jordan étaient là, tout comme Beyoncé, Alicia Keys et Christina Aguilera sur scène.

Harvey Weinstein a dormi en prison. Lundi, le producteur déchu a été jugé coupable d’agression sexuelle au premier degré (sous la contrainte) et de viol au troisième degré par un jury de Manhattan. Il a toutefois été acquitté de la charge la plus grave (comportement sexuel « prédateur ») qui était passible de la perpétuité. Harvey Weinstein risque 25 ans de prison et sera fixé sur sa peine le 11 mars. En attendant, le juge a ordonné son placement en détention, et Weinstein a quitté la salle d’audience menotté.