Après avoir réuni près de 12.500 signatures de citoyens opposés au compteur communicant Linky, des avocats s’apprêtent à lancer une action collective contre Enedis.

Ces derniers veulent faire respecter le refus du compteur des citoyens, que ce soit pour des raisons sanitaires ou de respect de la vie privée à travers la collecte de données.

La fronde contre le compteur Linky est loin d’être terminée. Après avoir obtenu d’un juge des référés toulousain le droit pour 13 plaignants électrosensibles à refuser la pose de ce compteur dit « intelligent » chez eux, des avocats ont décidé de se lancer dans une action en justice de grande ampleur contre Enedis.

Dès le mois de novembre, à travers la plateforme MySmartCab, une « pétition action-collective » a été lancée pour demander au gestionnaire du réseau d’électricité de respecter le refus individuel d’installation du Linky. Elle a recueilli près de 12.500 signatures et le collectif d’avocats a donc mis en demeure Enedis de retirer les compteurs déjà installés ou de ne pas les poser pour ceux qui exprimaient un refus.

Mais la réponse d’Enedis n’étant pas satisfaisante, « nous sommes obligés de passer à la troisième phase, nous allons proposer à tous les pétitionnaires de partir dans une action collective en justice et selon un sondage réalisé auprès d’eux, ils sont plus de 82 % à vouloir se lancer », explique Christophe Lèguevaques, l’un des avocats engagés dans cette fronde.

#linky Ouverture des inscriptions de la plus grande action collective lancée en France à partir de mardi 25/2 (si on arrive à tout debuguer ou plutôt si super @lexprecia passe encore une nuit blanche) https://t.co/wnopnUN20t — christoleguevaques (@CLeguevaques31) February 24, 2020

Avant de déposer une assignation devant le tribunal judiciaire d’ici le mois de juin, une souscription en ligne a été lancée ce lundi au prix de 8,20 euros par mois pour ceux qui voudraient se lancer, « soit le prix d’un café par semaine », relève Christophe Lèguevaques.

Liberté de choix… ou pas

Avec ses collègues, il compte faire valoir le respect de la liberté de choix des consommateurs d’accepter ou non la pose, mais aussi le respect de leur santé face aux ondes électromagnétiques ou encore de leur vie privée à travers la collecte de données. « De plus en plus d’appareils sont connectés, c’est un tas d’informations en plus que la simple consommation d’énergie. Une fois qu’elles sont décryptées, ils ont accès à des données protégées par la Loi », explique de son côté Arnaud Durand, un des avocats du collectif.

Pour l’heure, le très controversé compteur communiquant a été installé dans 24 des 35 millions de foyers français. « Et 90 % se disent satisfaits, cela permet d’exploiter plus facilement le réseau et de répondre rapidement aux incidents », explique Stéphane Lesenechal, directeur territorial Enedis Toulouse Métropole. Pour ce responsable, « des organismes indépendants ont confirmé qu’il ne générait pas plus d’ondes que l’ancien compteur et nous avons mis en place des actions pour être à l’écoute des clients sur les questions sanitaires ». Quant à l’exploitation des données qui pourraient être ensuite utilisées à des fins commerciales, « elles restent dans le compteur, elles sont protégées au même niveau que les données bancaires et nous n’avons qu’un cumul », défend le représentant d’Enedis.

Et de rappeler au passage que la pose est obligatoire, même si le client dont le compteur est à l’intérieur de son habitation peut faire valoir le respect à la propriété privée en interdisant l’accès à l’agent qui viendrait installer le fameux Linky. Autant de questions qui seront débattues devant le tribunal judiciaire… D’ici deux ans au mieux, si l’affaire est jugée rapidement.