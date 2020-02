Photo d'un car Flixbus, ici à la gare de Lyon Perrache ce lundi. — Jérémy Laugier/20 Minutes

Ce lundi matin, les passagers d’un car en provenance d’Italie ont été confinés plusieurs heures en gare de Perrache à Lyon en raison d’une suspicion de coronavirus.

Le chauffeur du véhicule, qui présentait des symptômes grippaux, a été hospitalisé à Lyon.

Les tests réalisés sur lui se sont révélés négatifs, selon l’Agence régionale de santé (ARS) qui a attendu plusieurs heures pour communiquer sur cette suspicion.

Pour ne pas créer « d’affolement », l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes a préféré attendre des heures ce lundi pour communiquer sur la suspicion de coronavirus à Lyon, qui a pourtant alimenté dès le début de la matinée les réseaux sociaux et l’actualité. Une alerte due au confinement, en gare de Perrache, des passagers d’un car Flixbus en provenance de Sienne, en Italie, où le virus Covid-19 a fait sept morts et a touché au moins 150 personnes.

Les autorités lyonnaises avaient été alertées par des passagers du car, passé par Milan et Grenoble avant d’arriver à Lyon, inquiets de voir l’un de leurs chauffeurs tousser fortement. Dès l’alerte donnée, un médecin de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et quatre épidémiologistes de la cellule régionale de Santé publique France (SPF) se sont rendus en gare de Perrache pour interroger les 36 passagers et les chauffeurs du car « pour évaluer les risques de Coronavirus, permettant de préciser le parcours de chacun et leur état de santé général », précise l’ARS ce lundi soir dans un communiqué.

Les passagers du Flixbus en provenance de Milan, bloqué dans la Gare de Lyon Perrache depuis ce matin en raison d’une suspicion de cas de coronavirus, sortent au fur et à mesure. @20Minutes #coronavirus #Lyon pic.twitter.com/ZqszBoyFU0 — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) February 24, 2020

Aucun des passagers ne présentait de symptôme, selon l’agence, mais un chauffeur a été pris en charge au sein des Hospices civils de Lyon pour la réalisation d’un test Covid-19. « Un test qui s’est révélé négatif », ajoute l’ARS, qui a donc attendu cette fin de journée lundi et le résultat des analyses réalisées sur le chauffeur pour communiquer sur cette suspicion de coronavirus.

77 personnes ont voyagé dans le car

Au total, 77 personnes ont voyagé dans ce car, effectuant le trajet en Sienne et Clermont-Ferrand, dont 36 étaient encore présents ce lundi matin à l’arrivée du Flixbus à Lyon. En début d’après-midi, tous les passagers, un temps confinés en gare de Perrache, avaient regagné leur domicile ou leur lieu hébergement à Lyon, assure l’ARS. Pour ceux qui ont séjourné à Milan, en Lombardie, une « région nouvellement intégrée aux zones mondiales où circule activement le nouveau coronavirus », des recommandations ont été transmises.

Il leur a notamment été rappelé de surveiller leur température deux fois par jour, de porter des masques en présence de leurs proches et en dehors de leur domicile et de limiter les activités non-indispensables dans les lieux collectifs et les sites accueillant des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, ehpad…). En cas de fièvre ou de sensation de fièvre, de toux et de difficultés respirer, ces personnes ont été invitées à contacter rapidement le Samu (15) en signalant leur voyage et en évitant de se rendre directement à l’hôpital.