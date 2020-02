Le couple Fillon face aux juges. — WITT/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair…

L’heure du procès pour le couple Fillon

Trois ans après l’éclatement de l’affaire qui avait pulvérisé la campagne présidentielle de François Fillon, voici le temps du procès : l’ex-Premier ministre et son épouse sont attendus ce lundi au tribunal de Paris pour répondre des soupçons d'emplois fictifs de Penelope Fillon. Les deux prévenus, qui doivent comparaître jusqu’au 11 mars, encourent jusqu’à dix ans d’emprisonnement, de lourdes amendes et des peines d’inéligibilité. Leurs avocats plaideront la relaxe. Le procès pourrait toutefois connaître un faux départ, en raison d’une demande de renvoi de cette seule première journée formulée par la défense en soutien à la grève des avocats contre la réforme de leur régime autonome de retraite.

Coronavirus : onze villes en quarantaine en Italie

Arrêt du Carnaval de Venise, fermetures à Milan et deux semaines de quarantaine pour onze villes : le Nord de l’Italie se prépare à vivre des jours d’angoisse et de restrictions après une soudaine et spectaculaire flambée des cas du nouveau coronavirus en trois jours. La découverte de plusieurs foyers vendredi, jour où a été annoncé le premier décès d’un Italien, puis la multiplication rapide des cas, passés de six à près de 150 dimanche, préoccupe les autorités et la population locale. L'Italie compte désormais 152 cas dont trois décès, ce qui en fait le pays le plus touché en Europe, depuis qu’a démarré l’épidémie de pneumonie virale en décembre en Chine.

Les chaînes de télévision en deuil après la mort de Hervé Bourges

Fervent défenseur de la francophonie et grande figure de l’audiovisuel français, Hervé Bourges​ est décédé dimanche à l’âge de 86 ans. Il est décédé dans un hôpital parisien, entouré de son épouse et de proches, a notamment indiqué Olivier Zegna-Rata, qui fut son directeur de cabinet au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Journaliste, patron successif des chaînes de télévision TF1, France 2 et France 3, et de radio (RFI), Hervé Bourges avait été à la tête du CSA de 1995 à 2001. Outre ses rôles éminents dans les médias, Hervé Bourges fut aussi un militant anti-colonialiste du temps de la guerre d’Algérie, un amoureux de l’Afrique et un fervent défenseur de la francophonie.