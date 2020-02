Illustration d'une station de ski. — NICOLO REVELLI-BEAUMONT/SIPA

Elles ont fini leur course 20 mètres en contrebas de la piste contre le mur d’un chalet. Samedi, en fin de journée, deux skieuses de 16 et 17 ans ont été grièvement blessées à Megève, en Haute-Savoie, dans un violent accident qui a eu lieu dans le cadre d’un jeu qui a mal tourné.

Selon le Dauphiné, les deux jeunes filles, en vacances dans la station avec leurs familles étaient en train de faire la chenille, leurs skis imbriqués les uns dans les autres, pour descendre leur dernière piste de la journée, lorsqu’elles ont perdu le contrôle.

Elles auraient alors pris de la vitesse, ne parvenant plus à s’arrêter et loupant un virage et auraient chuté, achevant leur course 20 mètres en contrebas contre un chalet situé en bordure de piste.

Grièvement blessée aux membres, la plus âgée des deux, située en tête lors de l’accident, a été hospitalisée à Genève. La plus jeune, qui semble avoir eu le fémur fracturé, a été conduite à l’hôpital de Sallanches.