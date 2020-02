Le coronavirus perturbe la Fashion Week de Milan. — Luca Bruno/AP/SIPA

On espère que vous avez pu pleinement profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu (ce ne fut pas de tout repos…). Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. Trois morts ce week-end, l’Italie affronte le coronavirus.

Stupeur en Italie ce week-end, avec l’annonce du décès de trois personnes à cause du coronavirus. Le foyer se trouve à Codogno, près de Milan. Deux des victimes ne se sont pas rendues en Chine. Le gouvernement a isolé samedi soir onze communes pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Dans le nord de l’Italie, environ 52.000 personnes sont confinées dans des zones où « ni l’entrée ni la sortie ne seront autorisées sauf dérogation particulière ». Trois matches du championnat de foot ont été annulés ce dimanche, et plusieurs défilés de la fashion week de Milan reportés. Toutes les infos du week-end sur ce sujet sont dans notre live.

L’info en plus : En Asie, le président chinois Xi Jinping estime que l’épidémie du coronavirus est la plus grave urgence sanitaire dans son pays depuis 1949. Il a également reconnu des lacunes dans les réponses apportées.

2. Bernie Sanders emporte la primaire du Nevada

Bernie Sanders et sa femme, le 22 février 2020 à San Antonio.

Le candidat le plus à gauche des démocrates poursuit sa course en tête dans les primaires. Samedi, c’était au tour du Nevada de voter. Bernie Sanders, 78 ans, a recueilli le plus de suffrages. Il conforte ainsi son statut de favori pour être investi par son parti à la présidentielle du 3 novembre. 20 Minutes était présent à Las Vegas pour recueillir les avis des partisans du jeune Pete Buttigieg, pour ce reportage.

L’info en plus : L’acteur et réalisateur américain Clint Eastwood soutient pour sa part Michael Bloomberg pour cette primaire. Pas sûr que l’ancien maire de New York soit le bon cheval…

3. Le premier réacteur de Fessenheim est arrêté

La fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim pourrait être actée lors d'un conseil d'administration d'EDF, jeudi.

C’était l’un des symboles de la politique environnementale française depuis des années. La centrale de Fessenheim a fermé le premier de ses deux réacteurs nucléaires dans la nuit de vendredi à samedi. Le second réacteur doit être mis hors service en juin. Mais des centrales à gaz vont-elles compenser la fermeture de la centrale alsacienne, comme l’écrit Marine Le Pen ? 20 Minutes a enquêté sur cette affirmation. Voici la réponse.

L’info en plus : Le salon de l’agriculture a ouvert ses portes samedi. Emmanuel Macron a passé plusieurs heures entre les stands, s’exprimant notamment sur l’interdiction des pesticides près des habitations. Ces terres agricoles non cultivées pourraient entraîner des « revenus », a affirmé le président avant de croiser la vache de l’année. On était allé la rencontrer d’ailleurs, notre reportage avec Idéale est à (re)lire par là.

4. Madonna fait poireauter ses fans

La chanteuse Madonna

Ils étaient 2.800 à avoir payé leurs places entre 85 et 385 euros pour voir la star samedi soir au Grand Rex. Reconnaissante (ou pas), Madonna les a fait attendre... 3h30 avant de monter sur scène ! Elle est arrivée à minuit tapante. Raison invoquée ? Des problèmes techniques imprévus. Le show a pris fin à 2h15. Onze autres doivent suivre dans la même salle parisienne.

L’info en plus : Samedi soir, dans The Voice, la chanteuse Nessa a bravé les interdits et séduit le jury du 6e numéro des auditions à l’aveugle. On vous explique tout ça.

5. Le XV de France sur la route du Grand Chelem

France's fly-half Romain Ntamack makes a break during the Six Nations international rugby union match between Wales and France at the Principality Stadium in Cardiff, south Wales, on February 22, 2020.

Mais on nous a transformé le XV de France !? La bande à Galtier a signé un troisième succès consécutif samedi, sur les terres du Pays de Galles qui avait signé le grand chelem en 2019. Un exploit majeur pour les Bleus, qui n’avaient plus triomphé à Cardif depuis 2010. Ils joueront leur prochain match en Ecosse, avant de recevoir l’Irlande. Dernière victoire et dernier grand chelem de la France dans les six Nations ? 2010. Il y a dix ans tout juste.

L’info en plus : C’est terminé pour les championnats du monde de biathlon. Martin Fourcade a conquis avec ses coéquipiers la médaille d’or par équipe samedi. Pour la mass start, ce dimanche, les Français ont encore raflé deux médailles : Fillon Maillet l’argent et Jacquelin le bronze, derrière le Norvégien Boe.