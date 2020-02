Des sapeurs-pompiers en janvier 2019 (illustration). — Clément Follain / 20 Minutes

Une usine de transformation de céréales appartenant au groupe Soufflet Alimentaire et située à Valenciennes (Nord) a été touchée par un incendie au cours de la nuit de vendredi à samedi. Les flammes ont ravagé « un entrepôt de 1.000 mètres carrés contenant des cartons » sur ce « site industriel imbriqué dans le tissu urbain », selon un porte-parole du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis).

Un blessé léger

Vers 4h20, 78 sapeurs pompiers et 35 engins étaient mobilisés pour combattre l’incendie. Le sinistre et les fumées ont fait « un blessé léger, un riverain » et ont entraîné l’évacuation de « 25 salariés et 20 riverains », qui ont été pris en charge dans une salle mise à disposition par la mairie. Les premières analyses effectuées sur place n’indiquaient « aucune trace de pollution » de l’Escaut, le fleuve au bord duquel le site est implanté. « Pour l’instant, la pollution est contenue sur le site », a souligné le porte-parole du Sdis.