Vidéos, podcasts, articles... notre sélection de la semaine parle à votre cœur et à votre tête. — 20 Minutes/Canva

L’actualité va vite, très vite. Mais si on se posait ? Et si vous restiez ? Parce que c’est vous, parce que c’est nous, parce qu’entre vous et nous, vous le savez, c’est du sérieux, voici notre sélection hebdomadaire d’articles qui donnent à réfléchir.

1. Sos stations sans neige

De le neige livrée par hélicoptère dans une station pour espérer sauver la saison. L’initiative de Superbagnères a fait bondir la ministre de la Transition écologique. A l'heure du réchauffement climatique, Elisabeth Borne promet =d’aider les stations à se convertir au « quatre saisons ». Tandis que le maire de Saint-Gervais, grand défenseur du Mont--Blanc rappelle que « Vouloir forcer la nature est un acte d’un autre temps.»

2. Très cher bio

Le bio, on aime. Mais convertir une exploitation, cela demande du temps et c’est cher. Exemple avec Ludovic Riedinger, maraîcher en Alsace. Il n’a pour l’instant pu sauter le pas que pour quelques hectares.

3. Maire mon amour

A une époque de grande défiance envers les politiques, les maires échappent à la détestation. Non seulement ils bénéficient d’un grand capital sympathie, mais leurs administrés sont en outre satisfaits de leurs actions. Un amour qui dure : les élections municipales sont celles qui attirent le plus de votants après la présidentielle.

4. La violence au cœur de la solidarité

Emmaüs, France Terre d'asile,… Autant d’organisations sociales et solidaires où l’engagement personnel des salariés est très fort. Mais là aussi, la souffrance au travail existe et le personnel peut être réduit à une forme de servitude volontaire. Le journaliste Pascale-Dominique Russo signe une enquête à ce sujet.

5. Pur beurre

A quand un label tradition pour le croissant ? Frédéric Roy, boulanger à Nice, est parti en croisade pour bouter hors des étals les croissants industriels. Alors que son combat devrait bientôt se retrouver au Parlement européen, la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française l’accuse « d’abîmer l’image et la réputation de 33.000 autres » boulangers.

6. Ça lui fait les pieds

Eloigné des terrains depuis des mois, Florian Thauvin revient mieux dans ses baskets que jamais, puisqu’il porte désormais des chaussures « anti-blessure ». Fait-il une infidélité à son équipementier Adidas ? Réponse lors de son prochain match.

7. La chance à la chanson française

Tom Leeb a peut-être le meilleur en lui (vous l’avez ?), mais sera-t-il le meilleur à l’Eurovision. Sa chanson The Best In Me (maintenant vous devriez l’avoir) ne fait pas l’unanimité et le chanteur va devoir affronter boules puantes et obstacles.

8. Bienvenue dans le monde merveilleux (et un peu flippant) des platistes

Ne leur proposez surtout pas un tour du monde. Des millions de personnes sont persuadées que la Terre est plate. Dans notre dernier numéro d’Oh My Fake, Clémence vous emmène à la rencontre des platistes. Il est question de complots, de Galilée et d’une théorie géniale qui dit que moins vous en savez sur sujet, plus vous avez l’impression de le maîtriser.

