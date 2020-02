Ce visuel circule depuis 2017. — Capture d'écran Facebook

De nouvelles amendes pour les conducteurs viennent-elles d'entrer en vigueur ? C'est ce qu'assure un visuel partagé plus de 54.000 fois depuis début février sur Facebook.

Les infractions listées ne sont pas nouvelles ou n'existent tout simplement pas.

Le visuel circule depuis 2017.

Une amende de 75 euros pour avoir conduit en tongs ou fouillé dans sa boîte à gants, une autre de 68 euros pour avoir fumé avec des mineurs à bord. Voilà quelques-unes des infractions présentées dans un tract mensonger. Publié le 4 février sur Facebook sur la page d’une auto-école, celui-ci a été partagé 54.000 fois depuis, lui assurant une importante visibilité sur le réseau social.

Le tract présente, à tort, « les nouvelles amendes au volant » et incite à le « faire circuler pour informer vos proches ». Il dresse une liste d’actions présentées comme des infractions et les amendes correspondantes : fumer avec des mineurs à bord, écouter de la musique forte, manger au volant, fouiller dans sa boîte à gants, se maquiller, conduire en tongs, tenir son téléphone, porter des oreillettes ou casque, regarder un écran non destiné à la conduite et enfin dépasser la limite de 0,2g d’alcool pour les permis probatoires.

Ce tract circule depuis au moins 2017, explique la Sécurité routière à 20 Minutes. Certaines infractions présentées comme nouvelles dans le tract sont en vigueur depuis plusieurs années : la baisse du taux d’alcool légal pour les permis probatoires est valable depuis 2015, l’interdiction d’avoir un écran dans le champ de vision du conducteur est encore plus ancienne (2008), quant à l’utilisation d’un téléphone au volant, elle est sanctionnée par la perte de trois points et d’une amende de 135 euros depuis 2012.

Un article du Code de la santé publique interdit depuis 2016 de fumer en présence d’un mineur. Le contrevenant s'expose à une amende pouvant aller jusqu’à 750 euros. Le port d’oreillettes au volant est lui prohibé depuis 2015.

Certaines amendes du tract n’existent pas dans le Code de la route

« Aucun article du Code de la route ne mentionne spécifiquement l’interdiction d’écouter de la musique, de manger un sandwich ou de chercher quelque chose dans la boîte à gants du véhicule », ajoute la Sécurité routière.

Toutefois, ces comportements sont susceptibles d’être sanctionnés si les forces de l’ordre estiment qu’ils sont dangereux, comme le prévoit l’article R.412-6 du Code de la route, cité par la Sécurité routière : « Le conducteur doit à tout moment adopter un comportement prudent et respectueux vis-à-vis des autres usagers. (…) Tout conducteur doit constamment se tenir en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. »

A l’origine de ce tract, un post publié le 1er juillet 2017 sur la page Facebook Mister-Auto, comme l’ont relevé l' AFP et Le Monde. Ce visuel citait déjà ces prétendues « nouvelles amendes ».

