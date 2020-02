OMF Oh my fake : ils croient que la terre est plate — 20 Minutes

On les appelle les platistes. Et ils sont des millions dans le monde. Les platistes communient dans cette conviction : la terre n’est pas ronde, elle est plate. Aplatie, ratatinée, mince comme une limande.

Cette semaine, dans OMF Oh My fake, Clémence explore le monde merveilleux (et quelque peu flippant des platistes. Pourquoi, malgré des siècles de mesures et recherches scientifiques, certains sont encore convaincus que la terre n’est pas ronde ?

Vous le saurez en regardant ce nouvel épisode où on croise deux psychologues américains, Galilée et des gifs magnifiques.

OMF Oh My Fake, lancé sur Snapchat Discover c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les « fake news​ ». Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news​ » attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

