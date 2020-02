Un policier sur le lieu d'une fusillade à Hanau (banlieue de Francfort), le 20 février 2020. — Michael Probst/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Une double fusillade a eu lieu mercredi soir en Allemagne à Hanau, dans la banlieue de Francfort. Au moins neuf personnes ont été tuées, selon un bilan de la police. D’après les médias allemands, ce sont deux bars à chicha qui ont été visés, et il y aurait des Kurdes parmi les victimes. Après une gigantesque chasse à l’homme qui a duré une bonne partie de la nuit, la police a indiqué à 5 heures que le suspect avait été retrouvé mort à son domicile. Un autre corps se trouvait sur les lieux. Selon les autorités, il n’y aurait pas d’autre suspect en fuite.

La Chine a annoncé jeudi une baisse spectaculaire des nouvelles contaminations au coronavirus mais la situation se complique au Japon avec le décès de deux ex-croisiéristes du navire « Diamond Princess » placé en quarantaine. La commission nationale (ministère) de la Santé a fait état de 114 décès supplémentaires en Chine en 24 heures, ce qui porte à 2.118 le nombre total de morts au niveau national (hors Hong Kong et Macao). Mais elle a surtout annoncé un nombre de nouvelles contaminations (394) en forte baisse : c’est seulement le quart du chiffre annoncé la veille et la plus faible augmentation depuis près d’un mois. Au total, plus de 74.500 personnes ont désormais été contaminées dans le pays. Au Japon, un homme et une femme qui étaient en croisière à bord du « Diamond Princess » sont décédés, ont rapporté ce jeudi des médias locaux. Les octogénaires sont les premiers cas mortels parmi les plus de 600 porteurs confirmés du virus sur le navire, placé en quarantaine près de Tokyo.

Les premières charges sont arrivées moins de dix secondes après le début de la joute. « Un milliardaire arrogant » qui a soutenu des « politiques racistes » : le candidat à la Maison-Blanche Michael Bloomberg a été vertement critiqué mercredi par ses rivaux pour l’investiture démocrate lors de son premier débat télévisé de la campagne. D’une intensité rare, le ton est immédiatement monté lors du débat organisé à Las Vegas, dans le Nevada, entre les candidats qui espèrent défier le républicain Donald Trump lors de la présidentielle de novembre. Le sénateur indépendant Bernie Sanders, grand favori dans les sondages, a également reçu sa part d’attaques nourries.