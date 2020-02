LOTERIE Le propriétaire non identifié d'un ticket gagnant à l'Euromillions a jusqu'à ce mardi minuit pour se manifester, au risque de définitivement perdre son gain

Illustration d'une grille EuroMillions — © M.LIBERT/20 MINUTES

Vous avez joué à l'Euromillions le 20 décembre dernier à Marseille ? La Française des Jeux vous recherche peut-être ! Un heureux gagnant de la modique somme de 1.047.023 euros et 20 centimes ne s’est toujours pas manifesté, selon une information de La Provence confirmée à 20 Minutes par la Française des Jeux.

Ce gagnant non identifié a joué au magasin de presse du centre commercial Grand Littoral à Marseille pour le tirage du 20 décembre et a jusqu’à ce soir minuit pour se manifester… au risque de définitivement perdre son gain, qui sera reversé à l’Etat ! Si vous vous reconnaissez, vous pouvez appeler au plus vite le service clients de la FDJ au 09.69.36.60.60.