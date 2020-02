Un nouveau patient est hospitalisé, dimanche 16 février 2020, à l'hôpital Jinyintan à Wuhan. — AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le bilan du coronavirus a atteint 1.886 morts mardi en Chine continentale et plusieurs grandes entreprises mondiales, dont l’Américain Apple et le géant minier australien BHP, ont dit redouter un impact brutal sur leurs activités et leurs résultats. En Chine continentale, 98 nouveaux décès ont été enregistrés mardi, dont 93 dans la province du Hubei, épicentre de l’épidémie où 1.807 nouveaux cas de contagion ont par ailleurs été recensés. Hors du Hubei, seules 79 nouvelles personnes contaminées ont été dénombrés mardi, contre 890 le 4 février. Les autorités chinoises voient dans cette forte diminution du nombre de nouveaux malades le signe que la propagation du virus est sous contrôle. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a toutefois mis en garde lundi contre un excès d’optimisme. Selon lui, la tendance à la baisse des nouveaux cas « doit être interprétée avec beaucoup de prudence ».

Ce samedi que Piotr Pavlenski a été arrêté à Paris, avec sa compagne, Alexandra de Taddeo, quelques heures après le déclenchement de l’affaire Benjamin Griveaux. Piotr Pavlenski sera présenté ce mardi à un juge d’instruction en vue de sa mise en examen pour la publication sur Internet de vidéos intimes du candidat LREM à la mairie de Paris. Les aveux du performeur russe de 35 ans ans ne mettent pas fin pour autant à l’enquête confiée par le parquet de Paris à la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP). Les policiers tentent de démêler le rôle des uns et des autres, d’identifier d’éventuels complices et, surtout, de comprendre l’objectif de la diffusion des images. Et dans ce dossier, la liste de questions s’allonge à mesure que l’enquête progresse. Caroline Politi et Thibaut Chevillard font le point sur ces zones d'ombre par ici

Après les soupçons, la confirmation. Le ministère de l’Agriculture a confirmé lundi soir la contamination de tomates en serre dans le Finistère par le virus ToBRFV, sans danger pour les humains mais extrêmement virulent et faisant peser un risque économique pour la filière. « On a reçu les résultats de l’Anses (Agence de sécurité sanitaire) sur les échantillons prélevés dans les serres qui étaient en suspicion dans le Finistère et les résultats sont positifs, elles sont donc bien contaminées par le virus », a-t-on indiqué au ministère. « L’exploitation concernée a été confinée dans l’attente de la destruction des végétaux et de la désinfection du site dans les plus brefs délais ».