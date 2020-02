Agnès Buzyn à Paris, dans la soirée du 16 férvier 2020. — Rafael Yaghobzadeh/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

« J’y vais pour gagner » a lancé dimanche Agnès Buzyn. Il revient à la désormais candidate à la mairie de Paris la délicate mission de porter les couleurs de LREM pour remplacer en urgence Benjamin Griveaux. Sur proposition du Premier ministre, Emmanuel Macron a vers 20 heures « mis fin » aux fonctions d’Agnès Buzyn au gouvernement et nommé le député et médecin Olivier Véran au ministère des solidarités et de la santé. Mon « successeur évidemment prendra en main » les sujets « d’importance » du ministère, avait assuré Agnès Buzyn.

Le bilan de l’épidémie de pneumonie virale est monté lundi à 1.770 morts en Chine continentale, selon des chiffres officiels qui confirment une décrue, même si l’Organisation mondiale de la santé a averti que la propagation du coronavirus reste « impossible à prévoir ». Des experts internationaux dépêchés à Pékin par l’OMS ont commencé à discuter avec leurs homologues chinois. Un haut responsable chinois a estimé que son pays était en train de maîtriser l’épidémie. En dehors de la Chine continentale où au moins 70.500 personnes ont été infectées, près de 600 cas de contamination par l’épidémie du coronavirus ont été confirmés dans une trentaine de pays du monde. En visite au Pakistan, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres s’est dit confiant que « l’effort gigantesque » consenti par la Chine « permettra le recul progressif de la maladie ». Mais le chef de l’OMS a averti de son côté qu’il était « impossible de prévoir quelle direction l’épidémie prendra ».

Il chantera The Best in Me. Une ballade en français et en anglais. Ce dimanche soir, Tom Leeb a interprété pour la première fois à la télévision la chanson avec laquelle il représentera la France à l’Eurovision en mai prochain. Pour l’occasion, France 2 avait décidé de créer l’événement. La performance du chanteur, tournée au premier étage de la Tour Eiffel, a été retransmise sur France 2 et aussi sur Facebook, Twitter et Instagram, en vue de toucher l’audience la plus large et internationale possible.