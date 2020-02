Agnes Buzyn et Benjamin Griveaux. (Photos by Eric Feferberg and JOEL SAGET / AFP) — AFP

On espère que vous avez pu pleinement profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu (ce ne fut pas de tout repos…). Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. Agnès Buzyn candidate à Paris à la place de Benjamin Griveaux

LREM voulait aller vite. Alliance avec Villani ? Retour de Mounir Mahjoubi ? Piste Delphine Bürkli ? Autant d’hypothèses écartées au final. Ce sera la ministre de la Santé Agnès Buzyn qui prendra la place de Benjamin Griveaux, qui a démissionné vendredi matin après la publication de vidéos à caractère pornographique. Agnès Buzyn devait être présente sur les listes pour cette élection, à une place qui restait à définir. La voilà face à Hidalgo et Dati, pour un combat qui pourrait paraître perdu d’avance.

L’info en plus : Edouard Philippe devra donc trouver une nouvelle ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Elle doit être remplacée dans les prochaines heures au ministère de la Santé, ont précisé à l’AFP des sources au sein du parti présidentiel. Un ministère lourd, avec la loi retraite qui arrive ce lundi à l’Assemblée, et la gestion de la crise du coronavirus. Olivier Veran est pressenti pour le poste. Toutes les infos à lire dans notre live par ici.

2. Piotr Pavlenski en garde-à-vue

L'artiste russe Pyotr Pavlensky le 14 février 2020. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP) - AFP

L’artiste activiste russe Piotr Pavlenski a été placé en garde-à-vue samedi dans une affaire de violence avec arme, qui remonte au 31 décembre dernier. Celui qui a avoué avoir publié la vidéo intime de Benjamin Griveaux ayant conduit ce dernier à mettre un terme à sa campagne pour conquérir la Mairie de Paris ( et à porter plainte) a dans la journée de dimanche été placé en garde-à-vue cette fois pour cette affaire. Sa compagne est elle aussi entendue par les policiers. Déjà condamné en 2017 à de la prison ferme, alors qu’il bénéficie depuis 2017 d’un statut de réfugié politique, certains réclament son expulsion. Pas si simple, vous explique 20 Minutes.

L’info en plus : Son avocat Juan Branco est un des personnages clé de cette affaire. On dresse le portrait de cet homme sulfureux.

3. La livraison de neige par hélico fait grincer des dents jusqu’au gouvernement

La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, a indiqué dimanche qu’enneiger des stations de ski par hélicoptère n’était « pas une voie possible ». La veille, à Luchon-Superbagnères, pour maintenir une certaine activité, une opération de livraison de neige par hélicoptère avait été organisée à l’initiative du Conseil départemental de Haute-Garonne. « Nous réunirons avec Jean-Baptiste Lemoyne les acteurs concernés dans les prochains jours », a promis la ministre.

L’info en plus : La France a chaud. Plusieurs villes ont battu un record de chaleur de dimanche. A Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées Orientales), le thermomètre affichait 28 degrés cet après-midi.

4. La chanson française de l’Eurovision est dévoilée

Thomas G : Son, Peter Boström et John Lundvik : ce sont trois artistes suédois qui ont écrit la chanson de la France cette année. Tom Leeb chantera The Best in Me en finale de l’Eurovision, le 16 mai à Rotterdam (Pays-Bas). Mais la chanson sera dévoilée pour la première fois à la télévision ce dimanche, à 20h50, sur France 2. Pour tout savoir, c'est par là.

L’info en plus : Moins glam, l’affaire Bassem vs Sadek. « Emile Zola a dit "J’accuse", moi je dis : "Je m’excuse" », a lancé le blogueur à sa sortie d’hôpital. Il a publié une vidéo dans laquelle il appelle ses contradicteurs à enterrer la hache de guerre. Il a été passé à tabac la semaine dernière à Vénissieux.

5. Emilien Jacquelin champion du monde de la poursuite en biathlon

Première médaille d’or pour les Bleus à Anterselva (Italie) ! Emilien Jacquelin a réalisé un sprint invraisemblable pour s’imposer, une première au plus haut-niveau. On vous présente dans cet article ce biathlète au panache de cycliste. D’ailleurs, il estime avoir piégé le grandissime favori Johannes Boe en jouant « tactiquement comme au vélo ».

L’info en plus : 4-4 trois jours avant son 8e de finale aller à Dortmund : le PSG ne s’est guère rassuré contre un relégable de la Ligue 1. Sa défense inquiète vraiment.