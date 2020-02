La ville de Plobannalec-Lesconil secouée par la tempête Ciara le 9 février 2020. — Fred TANNEAU / AFP

Les vents devraient balayer la côte bretonne ce soir et demain en début de journée. Météo France a placé le Finistère et le Morbihan en alerte orange à la pluie et aux inondations, ce samedi dans son bulletin de 16 heures. "La dépression Dennis engendre de fortes pluies sur le Nord et l’Ouest, et sur la Bretagne en particulier", précise l’organisme de vigilance.

En marge de la #TempeteDennis qui sévit sur l'Atlantique Nord, des #pluies copieuses sont prévues sur le #Finistère et le #Morbihan : d'ici dimanche soir, cumuls attendus de 30 à 60 mm, localement 80 mm (équivalent de 2 voire 3 semaines de pluie).

➡️https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/a2vcjbiNPO — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) February 15, 2020

« Les cumuls attendus sur l’épisode sont de 30 à 60 millimètres en 24 heures », sachant que « ces pluies arrivent sur des sols déjà saturés ». L’alerte à la tempête déclenchée par Météo France court jusqu’à dimanche 16 heures.