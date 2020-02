Des supporteurs des Verts (illustration). — ROMAIN LAFABREGUE / AFP

Selon Ouest-France, plusieurs supporters du club de football de l’ AS Saint-Etienne sont poursuivis pour un vol commis au retour d’un match contre Angers SCO, le 24 mai, le soir de la dernière journée de L1 de saison 2018-2019.

Ce soir-là, le car qui ramène les supporteurs stéphanois s’arrête vers 23 h 45 à l’aire de repos Longué-La-Couaille dans la région de Saumur, dans le Maine-et-Loire. Plusieurs d’entre eux, portant le maillot de l’AS Saint-Etienne, profitent de cet arrêt pour voler de la nourriture et du matériel informatique dans la station-service. Le propriétaire des lieux a déposé plainte. L’enquête, ouverte par le parquet de Saumur, a ensuite été transférée au parquet de Saint-Etienne, rappelle Ouest-France.

Jugés en mai devant le tribunal correctionnel de Saumur

Grâce aux images de vidéosurveillance et après neuf mois d’enquête, les policiers de Saint-Etienne ont pu identifier et arrêter en début de semaine six fans des Verts, dont quatre majeurs et deux mineurs. Ils seront jugés en mai 2020 devant le tribunal correctionnel de Saumur.