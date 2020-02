Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est une page qui se tourne à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Ce jeudi soir, Isabelle Balkany, maire par intérim depuis l’incarcération de son mari, a orchestré son dernier conseil municipal. Le couple, condamné en première instance pour fraude fiscale et blanchiment aggravé, a en effet annoncé en décembre – après avoir fait planer le douter – renoncer à un nouveau mandat. Et pour sa dernière, c’est seule que la première adjointe a fait son entrée, accueillie par une standing-ovation.

C’est un record de chaleur qui fait froid dans le dos. L’Antarctique a enregistré en février un record de température de plus de 20,75 degrés, franchissant pour la première fois la barre des 20 °C. Ce record a été enregistré le 9 février sur l’île Seymour. Les (mauvais) records se suivent donc : janvier 2020 a été le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré sur la planète, juste devant 2016, selon le service européen Copernicus sur le changement climatique, ainsi que selon l’agence atmosphérique et océanique américaine (NOAA).

Of the 1,681 months of the climate record, only March 2016, February 2016 and December 2015 each had a greater temperature departure from avg than #January 2020: @NOAANCEIclimate https://t.co/Y88Yf1yBud #StateOfClimate pic.twitter.com/B0Qry73kET