Des volontaires pour les décontaminations du coronavirus se préparent à Wenzhou. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Coronavirus : 242 morts de plus et 14.840 cas supplémentaires en Chine (après un changement des méthodes de diagnostic)

La Chine a annoncé jeudi quelque 15.000 contaminations supplémentaires par le coronavirus, un chiffre inquiétant et qui alimente les spéculations selon lesquelles la gravité de l’épidémie de pneumonie virale, désormais appelée Covid-19, pourrait avoir été sous-estimée. La Commission de la santé du Hubei (centre) a annoncé jeudi 242 nouveaux décès dans la province. C’est de loin l’augmentation la plus forte enregistrée en 24 heures depuis que la crise a débuté en décembre dans le chef-lieu provincial, Wuhan. Ces bonds dont dus à une nouvelle définition plus large des cas d’infection. Dorénavant, les autorités locales comptabiliseront les cas « diagnostiqués cliniquement ». En clair, une radio pulmonaire sur les cas suspects peut désormais être considérée comme suffisante pour diagnostiquer le virus. Jusqu’à présent, un test d’acide nucléique était indispensable.

Emmanuel Macron se rendra jeudi au chevet du massif du Mont-Blanc. Le chef d’Etat doit y annoncer une série de mesures destinées à préserver le plus haut sommet de l’Europe occidentale, et lutter contre les nombreuses incivilités commises par les touristes. A la veille de ce déplacement, Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais et fervent défenseur du Mont-Blanc depuis près de 20 ans, s’est confié à 20 Minutes.

Et si la véritable masterclass médiatique de la semaine était l’œuvre de Jean-Michel Aulas et non celle de Leonardo ? En cinq minutes montre en main, et pas une seconde de plus, le boss lyonnais a eu le temps de glisser un paquet de tacles aussi appuyés que ceux de Rafael, juste après le succès de l’OL face à l’OM mercredi (1-0). Le tout entre ironie, huitième degré et pur trolling. Après s’être gentiment échauffé dimanche au Parc des Princes, JMA a d’emblée activé le mode roues libres dans les travées du Parc OL. « C’est vraiment une grande satisfaction puisque, comme on le lit tous les jours dans tous les médias, Marseille est une très grande équipe, d’une différence abyssale avec notre Olympique Lyonnais. » Le décor est planté, non ?