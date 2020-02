assemblée nationale (illustration) — A. GELEBART / 20 MINUTES

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Constat d’échec. La commission spéciale retraites de l’Assemblée nationale a dû mettre fin à ses travaux sur le volet principal de la réforme mardi soir, sans parvenir à balayer l’ensemble du texte, une situation inédite. Le projet de loi arrivera donc dans l’hémicycle le 17 février dans la version initiale du gouvernement, sans les minces changements votés en commission. L’instance aura patiné durant neuf jours, dépassée par les 19.000 amendements déposés par les Insoumis et leur bras de fer avec la majorité. « C’est un constat que j’établis à regret, cela va sans dire », a reconnu la présidente de la commission Brigitte Bourguignon (LREM), tout en assurant que « le travail » accompli « ne restera pas lettre morte ». La commission va siéger un ultime jour mercredi pour examiner cette fois le volet organique de la réforme.

On prend les mêmes, et on recommence dans l’ordre inverse. Une semaine après l’Iowa, c’est Bernie Sanders qui est arrivé en tête de la primaire du New Hampshire devant le jeune Pete Buttigieg et la centriste Amy Klobuchar. Sur les résultats presque définitifs, Sanders décroche 25,7 %, contre 24,4 % à Buttigieg et 19,7 % Klobuchar, qui continue sur sa dynamique positive. Les grands perdants sont Elizabeth Warren (4e avec 9,3 %) et Joe Biden (5e, 8,4 %), qui n’obtiendront aucun délégué dans cet Etat (ils sont attribués à la proportionnelle entre les candidats récoltant au moins 15 % des voix).

Le nouveau coronavirus a provoqué la mort de 1.113 personnes en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), les autorités nationales de la Santé rapportant mercredi 97 nouveaux décès. Dans son bulletin quotidien, la Commission nationale de la santé a également fait état de 2.015 nouveaux cas de contamination, une baisse par rapport aux jours précédents. Un total de 44.653 personnes contaminées ont désormais été répertoriées en Chine continentale. En dehors de la Chine, y compris les régions autonomes de Macao et de Hong Kong, plus de 470 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires, dont 7 en France. La quasi-totalité des décès sont intervenus dans la province du Hubei, berceau de la contagion, dont Wuhan est la capitale.