Evacuation en pleine nuit d'une partie des habitants de Hong Mei House, sur l'île de Tsing Yi, au nord-ouest de l'Île de Hong Kong, le 11 février 2020. — Kin Cheung/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ce mardi, le bilan de l’épidémie du coronavirus a franchi la barre des 1.000 morts. Le premier décès imputé au virus 2019-nCoV, apparu en décembre dans la ville chinoise de Wuhan (centre), avait été annoncé le 11 janvier. Un mois plus tard, l’épidémie a désormais fait 1.016 morts en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), selon un bilan officiel. Les autorités sanitaires chinoises ont fait état de 108 nouveaux décès en 24 heures, le plus lourd bilan quotidien enregistré à ce jour, tandis que les cas confirmés de contamination s’établissaient à plus de 42.000.

Après le passage de la tempête Ciara sur le nord et l’est de la France, un coup de vent frappait dans la nuit de lundi à mardi la Corse placée en vigilance orange avec des rafales qui vont dépasser les 220 km/h. Au cours des prochaines heures, les vents d’ouest sud-ouest continueront de souffler violemment avec des rafales de 150 à 220 km/h de la Balagne au Cap Corse et vers Sagro. Les vents vont faiblir progressivement mardi en cours d’après-midi. L’alerte aux vents forts concerne les Alpes-Maritimes, la Corse du Sud et la Haute-Corse.

Il y a 15 ans, c’était une petite révolution. Le 11 février 2005, la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées était promulguée. Avec de nouveaux droits à la clé. Des progrès qui seront mesurés lors de la 5e Conférence nationale du handicap, présidée ce mardi par Emmanuel Macron. Sans occulter le chemin qu’il reste à parcourir pour que les personnes handicapées vivent mieux dans notre pays. « Cette conférence tombe à mi-mandat, ce sera donc aussi l’occasion de tirer un bilan de l’action du gouvernement dans le champ du handicap, mais aussi de donner des perspectives », explique l’Elysée. Un rendez-vous très attendu par les associations qui estiment que le compte n’y est pas.