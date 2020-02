Tempête Ciara EN DIRECT : Le trafic ferroviaire en Ile-de-France est perturbé et 130.000 foyers sont toujours privés d'électricité...

09h50 : L’Allemagne fortement touchée par la tempête

Chez nos voisins allemands, l’alerte rouge était toujours en vigueur ce lundi dans le sud du pays. Des centaines de vols ont été annulés, dont 420 à Munich, 190 à Francfort et 150 à Düsseldorf et Cologne, selon l’agence DPA. Deux femmes ont été grièvement blessées par un arbre à Sarrebruck et l’une d’elles était entre la vie et la mort selon la police. Côté transports, les grandes lignes, à l’arrêt depuis la soirée de dimanche dans l’ensemble du pays, l’étaient au moins jusqu’à 9h selon l’opérateur ferroviaire Deutsche Bahn, qui prévoit des perturbations toute la journée alors que la tempête se déplace vers le sud de l’Allemagne.