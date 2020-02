Un homme fait un signe à un ami en quarantaine sur le Diamond Princess, un paquebot amarré à Yokohama au Japon. — Kunihiko Miura/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Environ 60 personnes de plus parmi les passagers et personnels à bord du paquebot Diamond Princess au large de Yokohama (près de Tokyo) ont été testées positives au nouveau coronavirus d'origine chinoise, ont indiqué lundi les médias japonais. Ce nombre supplémentaire porte aux alentours de 130 le total d'individus contaminés sur ce navire de croisière désormais en quarantaine. Ce somptueux bâtiment était arrivé il y a une semaine au port de Yokohama, au sud-ouest de Tokyo, transportant quelque 3.700 passagers et membres d'équipage. Le nouveau coronavirus a fait plus de 900 morts dans le monde, presque tous en Chine, dépassant désormais le bilan mondial du Sras, mais l’OMS a dit voir une « bonne nouvelle » dans la stabilisation du nombre quotidien de contaminations.

Météo France a levé lundi matin l’alerte orange vent et vagues/submersion dans onze départements en raison de la tempête Ciara, tandis que l’alerte a débuté dans les Alpes Maritimes, selon un bulletin diffusé à 6h. L’alerte a été ainsi levée en Eure-et-Loir (28), Loiret (45), Orne (61), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77) Yvelines (78), Essonne (91) et Val-d’Oise (95). Au total, 32 départements restent sous surveillance. Près de 130.000 foyers étaient privés d’électricité lundi matin en raison de la tempête Ciara, a indiqué le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité Enedis.

« Maintenant, je vais boire », a plaisanté Bong Joon-ho après avoir gagné les Oscars du meilleur film étranger et du meilleur scénario original. Il était loin de se douter qu’il allait devoir revenir sur scène à deux reprises, dimanche soir, pour être sacré meilleur réalisateur et décrocher le prix le plus prestigieux : l’Oscar du meilleur film, terrassant le favori 1917. Un quadruplé de haut vol pour cette satire sociale au succès planétaire. Et qui rentre dans l’histoire des Oscars en devenant le premier film en langue étrangère à s’imposer en 92 éditions. Côté acteurs et actrices, Joaquin Phoenix et Renée Zellweger ont été distingués.