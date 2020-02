Une affiche de Donald Trump au Rockin' Race Jamboree International Festival à Torremolinos en février 2020. — JORGE GUERRERO / AFP

Besoin d’une antisèche pour alimenter la conversation autour de la machine à café. Pas de panique, voici les cinq infos qu’il ne fallait pas rater ce week-end.

1- Vanille, enlevée par sa mère, a été retrouvée morte

La fillette d’un an, enlevée par sa mère à Angers, a été découverte dimanche en fin d’après-midi dans une benne à vêtements de la ville, a indiqué le procureur de la République d’Angers Eric Bouillard. « La maman nous a confirmé avoir donné la mort à son enfant vendredi, avant même l’heure à laquelle elle devait la remettre à la référente de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Les médecins légistes sont arrivés sur place et ont retrouvé le corps il y a quelques minutes », a déclaré Eric Bouillard, précisant que la garde à vue se poursuivait pour « meurtre sur mineur par ascendant ». Voici les quelques explications fournies par la mère.​

2- La tempête Ciara a balayé le nord de la France

Météo-France a placé 42 départements en vigilance vents violents, inondation et vague-submersion, de la Bretagne à l’Alsace en passant par la région parisienne. Les transports ferroviaires, aériens et bien sûr maritimes sont largement perturbés par le passage de la tempête. Il n’y a pas que la France qui est touchée : les îles britanniques, l’Allemagne et le Benelux aussi font face à Ciara. Notre live reprend toutes les infos la concernant.

L'info en plus: Si Ciara a fait annuler des matchs de foot, PSG-OL se jouera bien.

3- Deuxième succès du XV de France

Une semaine après son succès sur l’Angleterre, le XV de France a résisté à l’Italie et aux rafales de vent pour s’imposer (35-22). Si tout le monde souriait après le passage des Anglais au Stade de France, le succès contre la Squadra Azzura n’a pas dû faire sourire Shaun Edwards, l’entraîneur de la défense, avec ces trois essais encaissés. On vous débriefe la victoire des Bleus.

L'info en plus: Le portrait de Shaun Edwards

4- La cérémonie des Oscars

La France brillera-t-elle aux Oscars ? La 92e édition de la plus célèbre cérémonie américaine de récompenses du cinéma se tiendra dans la nuit de dimanche à lundi – le coup d’envoi sera donné à 2 heures du matin, heure de Paris. En théorie, six statuettes pourraient être attribuées à des artistes français. En réalité, une telle moisson semble quasi-impossible au vu de la concurrence.. Quelles sont les chances françaises ?

L'info en plus: Reportage à Montfermeil où a été tourné le film Les Misérables de Ladj Ly

5- Donald Trump fait une nouvelle fois rire le Web

Une série de photos officielles publiée par le compte de la Maison-Blanche a fait le tour de la toile. On y voit Donald Trump sous un mauvais jour, les cheveux redressés par le vent, laissant apparaître un bronzage plus que douteux… Et s’il peut être offensif sur Twitter, le président des Etats-Unis peut aussi devenir une cible.

L'info en plus: On sait pourquoi Donald Trump a le teint orange

Vous voilà prêt à affronter vos collègues.