Tempête Ciara EN DIRECT : 42 départements sont désormais en vigilance orange…

16 h 29 : Le Royaume-Uni très touché

Au Royaume-Uni, pays le plus touché par cette tempête hivernale, les transports aériens, ferroviaires et maritimes étaient perturbés, la tempête provoquant de fortes pluies et des rafales de plus de 130 km/h. Le service météorologique britannique (Met Office) a placé l’Angleterre et le pays de Galles en alerte orange pour le vent une partie du pays jusqu’à 21H00 (locales et GMT) dimanche.

Le service météo dit également s’attendre à des dégâts sur les habitations, avec une possibilité de coupures de courant et d’inondations, et mis en garde contre le danger causé par les débris emportés par le vent. Dans la ville écossaise de Perth, trois personnes ont été blessées dans l’effondrement partiel du toit d’un pub.