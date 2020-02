Cette semaine, l'actu va vous chambouler les neurones. — Canva/20 Minutes

L’actualité va vite, très vite. Mais si on se posait ? Et si vous restiez ? Parce que c’est vous, parce que c’est nous, parce qu’entre vous et nous, vous le savez, c’est du sérieux, voici notre sélection hebdomadaire d’articles qui donnent à réfléchir.

1. L’été en hiver

Il a fait chaud, très chaud lundi dernier dans le sud-est de la France : 25 °C à Tarbes, 26 °C à Perpignan, plus encore dans certaines localités du Pays basque. De quoi ressortir les shorts et les maillots de bain pour un bon plongeon dans l’océan. Lundi avait vraiment des airs d’été. Mais comment peut-on atteindre une telle douceur en plein hiver ? Pour le meilleur ou pour le pire, il faudra s’habituer car ces épisodes vont être de plus en plus fréquents.

2. Harcèlement et scandale dans le monde du patinage

Une cinquantaine de sportifs de haut niveau appellent à briser le silence sur les violences sexuelles dans leur milieu. Cette semaine, c’est Didier Gailhaguet, le président de la Fédération française des sports de glace, qui est particulièrement dans le viseur après les révélations de plusieurs cas de harcèlement sexuel dans sa fédération. Selon nos informations, plusieurs patineurs du club de Nice poursuivent une ex-entraîneure en justice pour harcèlement moral entre 2010 et 2017, après avoir averti la Fédération en vain. Didier Gaihaguet va-t-il finir par démissionner ?

3. Coronavirus et Cocaïne

Elle court, elle court la rumeur. Alors que le bilan du coronavirus ne cesse de s’alourdir (plus de 500 décès en Chine, des dizaines de milliers de personnes infectées), un internaute a publié une photo sur Twitter laissant penser que la cocaïne tue cette pneumonie virale. Comment cette fausse nouvelle a-t-elle été fabriquée ? Pourquoi s’est-elle répandue sur les réseaux ? On y répond dans notre podcast. Et retrouvez notre enquête complète par ici.

4. Les députés LREM se fracassent sur le congé de deuil parental

Grosse tourmente et vraie incompréhension chez les députés LREM. En cause, le rejet de la proposition de loi visant à allonger le congé pour la perte d’un enfant. Nombre de députés En Marche ont suivi les consignes du gouvernement appelant à voter contre ce texte. Problème, la position gouvernementale et des députés marcheurs a été fustigée jusqu’au MEDEF et Macron a critiqué sa propre majorité. Des députés sommés aujourd’hui, de faire volte-face et « d’améliorer » le texte initial. Une mise au point mal digérée par certains.

5. Pete Buttigieg peut-il vraiment remporter la primaire démocrate ?

Si le déroulement du Caucus en Iowa s’est révélé un vrai fiasco, son résultat fut l’occasion d’une surprise de taille. Le challengeur Pete Buttigieg a devancé tous les favoris du scrutin, battant d’un cheveu Bernie Sanders mais reléguant Joe Biden loin derrière. Le jeune candidat a-t-il, pour autant, suffisamment d’atouts pour remporter la primaire et s’emparer de la Maison-Blanche face à Donald Trump ?

6. On est si bien avec Kyan Khojandi

Kyan Khojandi n’est pas seulement un humoriste tendre et brillant, c’est aussi un adepte de la positivité. En promotion pour 2040, un documentaire auquel il prête sa voix et qui sort dans les salles le 26 février, il véhicule un état d’esprit qui va vous donner envie de croquer la vie à pleines dents.

7. Le coronavirus a-t-il été inventé par l’homme ?

Le coronavirus fait peur, le coronavirus angoisse au point de créer des phénomènes irrationnels et parfois effrayants comme le racisme anti-asiatique et la propagation de rumeurs.

Parmi celles-ci, le virus aurait en fait été inventé – et même breveté ! – par l’homme. Mais pourquoi tant de succès pour une infox ? Clémence vous explique l’affaire dans notre nouveau numéro d’OMF, Oh My Fake.

Et comme cette émission est juste ébouriffante et bigarrée, on vous laisse scanner ce snapcode dans l’application Snapchat pour vous abonner. Go !