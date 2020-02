Jean-Michel Blanquer, le 7 novembre 2019 à Paris. — Alain JOCARD / AFP

Visée par des menaces de mort, Mila va pouvoir être rescolarisée, a annoncé le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer ce jeudi. L’adolescente de 16 ans a dû quitter son lycée en Isère après avoir tenu des propos hostiles à l’islam sur les réseaux sociaux, des images visionnées des centaines de milliers de fois.

« La première priorité c’est évidemment la protection et la rescolarisation de cette jeune fille, c’est ce à quoi nous avons travaillé avec la famille depuis le début », a expliqué Jean-Michel Blanquer, interrogé par la presse à Paris. « Nous avons trouvé une solution, avec la famille. Par définition je ne dis pas laquelle, elle est bonne et dans l’intérêt de la jeune fille », a-t-il poursuivi, sans donner plus de précisions.

Une « piste sérieuse »

De son côté, l’avocat de la famille de Mila, Richard Malka, s’est félicité auprès de l’AFP que « pour la première fois depuis deux semaines, il existe une piste très sérieuse qui paraît envisageable ». Lycéenne de 16 ans, Mila a été visée par de nombreuses menaces de mort après une vidéo diffusée mi-janvier sur les réseaux sociaux où elle affirmait notamment que l’islam était de la « merde » et une « religion de haine », tout en se défendant d’être raciste.

Elle a ensuite dû être déscolarisée de son établissement de Villefontaine et fait, depuis, l’objet d’une « vigilance particulière » des forces de l’ordre pour garantir sa protection. Début février, elle avait assuré devant les caméras de l’émission Quotidien ne pas regretter ses propos tout en formulant des excuses pour les personnes « qui pratiquent leur religion en paix ».