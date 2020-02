OMF Oh my fake : Coronavirus, la grande intox — 20 Minutes

Epidémie mondiale, panique intercontinentale. Le coronavirus, dont le foyer est parti de Wuhan, en Chine, inquiète et mobilise des pays entiers. Avec des effets inattendus comme le boom des ventes de masques ​de protection. Et terribles, comme le racisme anti-asiatique ou la dissémination de rumeurs.

L’une d’elle a particulièrement mobilisé l’attention : le virus aurait en fait été inventé – et même breveté ! – par l’homme. Mais pourquoi tant de succès pour une infox ? Clémence vous explique l’affaire dans notre nouveau numéro d’OMF, Oh My Fake.

OMF Oh My Fake, lancé sur Snapchat Discover c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les « fake news​ ». Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news​ » attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

