Manifestants contre la réforme des retraites à Paris, le 29 janvier 2020. — Thibault Camus/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les opposants à la réforme des retraites vont de nouveau descendre dans la rue ce jeudi pour réclamer son retrait, mais la mobilisation s’essouffle tandis que le texte a démarré cette semaine son parcours à l’Assemblée nationale. « Retrait d’un projet injuste et dangereux » : depuis le début de la mobilisation il y a deux mois, le mot d’ordre de la CGT, FO, Solidaires, de la FSU et d’organisation de jeunesse (Unef, MNL, UNL) n’a pas changé. Ce jeudi, des rassemblements et manifestations sont prévues un peu partout en France. Dans la capitale, le cortège partira à la mi-journée de la Gare de l’Est vers la place de la Nation.

Il n’y avait aucun suspense. Dans le procès en destitution du président américain, le Sénat a voté, mercredi, pour l’acquitter des charges « d’abus de pouvoir » (par 52 voix contre 48) et « d’entrave au Congrès » (par 53 voix contre 47). Il aurait fallu une majorité des deux tiers (67 voix) pour le condamner. Après quatre mois d’une âpre bataille, le bras de fer de l’impeachment est officiellement terminé, et Donald Trump peut désormais regarder vers la présidentielle du 3 novembre.

« C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans. » C’est le fils de l’acteur légendaire, Michael Douglas, qui a annoncé la nouvelle au magazine People avant de publier un hommage sur sa page Facebook. « Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma (…) mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa. »