Des paysages tout droits sortis de contes de fées — En haut : Olivier Ravayrol, Joanna Latika. En bas : Marc Schmittbuhl, Yann Asselin de Beauville

On ne va pas se mentir, lorsque nous vous avions demandé de nous envoyer vos plus belles photos de roche, nous avions bien conscience que la demande était un peu vague. Et pourtant. Vous nous avez surpris avec vos paysages, vos cristaux ou vos réalisations géométriques, toutes plus étonnantes les unes que les autres.

Et on peut dire que vous nous avez fait voyager. Des forêts bretonnes aux grottes semi-immergées du Portugal en passant par les gigantesques falaises d’ Australie, nous avons pu voyager d’un bout à l’autre de la planète sans pour autant quitter notre bureau. Et ça, ça vaut bien un grand merci.

Vous pouvez admirer les plus belles photos que nous ont envoyées nos internautes ci-dessous. Si vous désirez toujours nous envoyer vos clichés caillouteux les plus réussis, il vous suffit d’appuyer sur le bouton « envoyez » ci-après. Vous pourrez peut-être, à votre tour, retrouver votre réalisation sur nos réseaux sociaux ou dans nos colonnes.