Donald Trump arrive au Congrès pour son discours sur l'état de l'Union, le 4 février 2020. — Rod Lamkey Jr./Sipa USA/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Donald Trump a vanté mardi ses promesses « tenues » et une économie américaine à la santé « rugissante » devant le Congrès américain au grand complet lors d’un discours qui se veut « très très positif » à neuf mois de l’élection présidentielle. Avant même le début du traditionnel discours sur l’état de l’Union, la division qui règne dans la classe politique comme dans le pays était palpable : le président des Etats-Unis a ostensiblement évité de serrer la main que lui tendait la cheffe démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. « Contrairement à tant d’autres avant moi, je tiens mes promesses », a-t-il lancé, sans cesse coupé par les applaudissements et les vivats républicains, tandis que l’opposition démocrate restait de marbre.

Le nombre de décès confirmés dus au coronavirus en Chine est passé à 490 morts au moins, après que les autorités de la province du Hubei ont annoncé mercredi 65 nouveaux morts. Dans son point quotidien, la commission provinciale de la Santé dans le Hubei (centre), foyer de la nouvelle épidémie, a aussi fait état d’une forte augmentation du nombre de personnes infectées, avec 3.156 nouveaux cas confirmés. Le nombre de porteurs du virus dépasse désormais 23.500 au niveau de la Chine continentale dans son ensemble, en tenant compte des éléments communiqués précédemment par le gouvernement central.

Il a donné ces chiffres avec la plus grande prudence. Les services de police étudient « 106 cas » de policiers suspectés de radicalisation depuis le quadruple meurtre au sein de la préfecture de police le 3 octobre 2019 par un informaticien travaillant à la direction du renseignement, a déclaré mardi Christophe Castaner. « Depuis le 3 octobre, on a 106 cas actifs où nous étudions le dossier. Cela ne veut pas dire qu’ils sont radicalisés. Et je voudrais que les choses soient claires : 106 cas sur 150.000 policiers », a déclaré le ministre de l’Intérieur sur BFMTV.