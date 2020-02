Le petit Fañch ne le sait peut-être pas, mais il a fait changer la loi ! Né à Quimper en 2017, le petit Breton avait vu l'état civil lui refuser son tilde. Ses parents avaient alors saisi la justice, enclenchant sans le savoir un grand débat judiciaire et politique. Avant d'obtenir gain de cause après deux ans d'attente. A en croire le président de l’Assemblée nationale, le feuilleton devrait bientôt prendre fin. Le député du Finistère Richard Ferrand a annoncé qu’un décret concernant l’usage de signes diacritiques à l’état civil était « en cours de finalisation ».

« La ministre de la Justice (Nicole Belloubet) confirme par courrier qu’un décret est en cours de finalisation et sera prochainement transmis au conseil d’État. L’intégration de ces caractères sera effective dès que les modalités au sein des services de l’État seront définies », a déclaré l’élu de La République en marche dans un communiqué intitulé « Un décret pour Fañch ».

Un décret va sceller l'utilisation du #ñ pour les noms et prénoms dans les actes d'état civil ! Une belle victoire pour la langue bretonne et plus globalement nos langues régionales #Fañch