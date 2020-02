A Hong Kong, une première personne est décédée des suites du coronavirus. — Philip FONG / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le bilan continue de grimper. Un Hongkongais de 39 ans atteint par le nouveau coronavirus est devenu ce mardi la première personne décédée de cette épidémie virale dans la mégalopole et la seconde hors de Chine continentale. Il s’était rendu en janvier dans la ville de Wuhan, avant de retourner dans le territoire semi-autonome le 23 janvier à bord d’un train express. De nombreux médias hongkongais, citant des sources médicales, ont toutefois affirmé que la victime souffrait de problèmes de santé qui ont compliqué son traitement. Selon les derniers chiffres, le virus a provoqué un total de 425 décès.

Sanofi face à la justice. Le groupe pharmaceutique a annoncé lundi soir sa mise en examen pour « tromperie aggravée » et « blessures involontaires » dans l’affaire de la commercialisation de l’anti-épileptique de référence Dépakine, une enquête ouverte en septembre 2016. La molécule en cause, le valproate de sodium, est commercialisée depuis 1967 sous la marque Dépakine par Sanofi, mais aussi sous des marques génériques, et est prescrite aux personnes souffrant de troubles bipolaires, mais présente un risque élevé de malformations congénitales sur le fœtus si elle est prise par une femme enceinte.

C’est le grand bazar dans l’Iowa. A minuit (7h heure de Paris), les résultats du premier scrutin de la primaire démocrate se faisaient toujours attendre. Le parti démocrate a expliqué que le retard était dû à des vérifications après des « irrégularités » constatées. Du coup, les candidats se sont lancés dans des discours sans connaître les résultats d’une soirée qui semblait tourner à l’avantage de Bernie Sanders et de Pete Buttigieg, avec un Joe Biden sans doute distancé. Il est possible que les résultats ne soient pas connus avant le matin.