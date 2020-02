Charles Ollivon inscrit un essai lors de France-Angleterre, le 2 février 2020. — FRANCK FIFE / AFP

La nuit de dimanche s’avance, pour être prêt dans la matinée du lundi, voici notre anti-sèche de l’actu…

1- Attaque terroriste à Londres

Un homme a poignardé plusieurs personnes dimanche, avant d’être abattu par la police dans ce qui est qualifié d’attaque terroriste. Les faits ont eu lieu vers 14h heures locale et GMT (13h heure de Paris) dans une rue animée du quartier d’habitation de Streatham, à Londres. Trois personnes au moins ont été blessées. Ce que l'on sait.

2- Premier décès hors de Chine dû au Coronavirus

La Chine n’est désormais plus le seul pays à faire face à des décès liés au coronavirus. Les Philippines ont en effet signalé dimanche le premier mort en dehors de la Chine d’une personne atteinte du nouveau virus qui a fait déjà plus de 300 morts et s’est propagé dans de nombreux pays étrangers. La victime est un Chinois de 44 ans originaire de la ville de Wuhan, où a émergé ce virus, et il aurait été infecté avant son arrivée aux Philippines.

3- Angoulême, succès populaire et palmarès élitiste

Détail de l'affiche réalisée par Charles Burns pour le festival d'Angoulême 2020 - © C. Burns & 9eArt+

Le Festival de la BD d’Angoulême 2020 laisse, auprès des amateurs de BD qui s’y sont déplacés, un sentiment en demi-teinte. Malgré le succès de l’édition, un palmarès très élitiste a marqué le décalage entre les choix faits par des initiés (les Fauves sont décernés par un jury de relatifs connaisseurs) et la majorité du lectorat amateur de bande dessinée. Un reportage de notre envoyé spécial a lire ici.

4- Les Bleus triomphent contre l’Angleterre au Rugby

Charles Ollivon inscrit un essai lors de France-Angleterre, le 2 février 2020. - FRANCK FIFE / AFP

Une belle perf' pour l’équipe sélectionnée par Fabien Galthié. Les Bleus l’ont emporté contre l’Angleterre, samedi dans le tournoi des 6 nations. Un match à revivre ici.

5- Post Brexit, notre reportage à Londres

Veille, jour J et lendemain du Brexit, lisez les reportages de notre envoyée spéciale à Londres, entre l’amertume des expatriés français et la joie des brexiters.