Quelques nouveautés qui vont avoir des conséquences sur votre budget. Ce samedi, plusieurs tarifs augmentent tandis que d’autres vont fléchir. On vous résume ce qui change au 1er février.

Le rendement du livret A va baisser

Il sera moins intéressant de placer ses économies sur un livret A, car à partir de ce samedi, son taux passe de 0,75 à 0,5 %. Le rendement du livret de développement durable et solidaire va aussi baisser, passant à 0,5 %. Idem pour le livret d’épargne populaire (LEP) qui passe de 1,25 à 1 %. Le taux du compte épargne logement (CEL) tombe quant à lui à 0,25 %.

Les prix des péages montent

Les tarifs des autoroutes vont subir une hausse de 0,85 % en moyenne. L’augmentation sera de 1,59 % pour les concessions plus récentes. La hausse sera par exemple de 0,71 % sur le réseau Cofiroute (Vinci Autoroutes), 1,07 % chez Area (Eiffage). Ces prix en augmentation doivent financer la construction d’échangeurs et la réalisation de travaux environnementaux.

Les tarifs réglementés de l’électricité augmentent

Les tarifs réglementés de l’électricité augmentent de 2,4 % pour les particuliers et les petits professionnels ce samedi. Cette hausse représente une augmentation de l’ordre de 21 euros par an pour la facture moyenne d’un consommateur résidentiel, selon la Commission de régulation de l’électricité (CRE) et le ministère de la Transition écologique et solidaire.

Les tarifs réglementés du gaz baissent

Les tarifs réglementés du gaz vont baisser. La facture baissera de 0,9 % pour les clients utilisant le gaz pour la cuisson, 3,5 % pour ceux qui se chauffent au gaz et 2,2 % pour les clients ayant un double usage cuisson et eau chaude.

L’augmentation des tarifs des taxis

Le tarif minimum d’une course en taxi va passer de 7,10 euros à 7,30 euros pour tous les taxis. Le tarif de la prise en charge passe à 4,18 euros contre 4,10 euros auparavant, celui de l’indemnité kilométrique passe à 1,12 euro. Pour les taxis parisiens, les suppléments pour réservation restent similaires à l’an dernier : 4 euros en cas de réservation immédiate et 7 euros en cas de réservation à l’avance. Pour toutes les courses des taxis parisiens, seul un supplément passager de 4 euros pourra être appliqué à partir d’une cinquième personne transportée.