Edouard Philippe, le 6 novembre 2019 à Matignon. — CHARLES PLATIAU / POOL / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Municipales 2020 : Edouard Philippe sera candidat tête de liste au Havre

« Ma décision est prise. Je l’ai mûrie comme toute décision importante. J’ai décidé d’être candidat à la mairie du Havre comme tête de liste (…) Dans une démocratie, le fondement de la légitimité, c’est l’élection » C’est ce vendredi matin dans une interview accordée au quotidien Paris-Normandie.qu’Edouard Philippe a annoncé qu’il se présenterait comme candidat tête de liste aux élections municipales au Havre en mars prochain.

Edouard Philippe, attendu vendredi soir en meeting au Havre, met ainsi fin à plusieurs mois de suspense autour de sa candidature, dont il avait avivé l’hypothèse en septembre dernier. Elu au premier tour en 2014, Edouard Philippe a souligné que « sa plus grande ambition » était de redevenir maire. Cependant, s’il était élu au soir du 22 mars prochain, l’actuel Premier ministre proposerait que le maire (LR) Jean-Baptiste Gastinne conserve le fauteuil. Et « le jour où ma mission s’achèvera à Matignon, je souhaite, si les Havrais me font confiance évidemment, redevenir maire parce que c’est là que je veux continuer à m’investir, parce que je veux que Le Havre poursuive sa transformation. C’est cela l’essentiel », a-t-il fait observer. Plus d'infos par ici.

Retour sur trois intox qui ont marqué les débats du Brexit

Après des années de tractations et de rebondissements politiques, le Royaume-Uni s’apprête à quitter l’Union européenne pour de bon ce vendredi à 23 heures (heure de Londres). L’occasion de revenir, avant l’entrée en vigueur du Brexit, sur certaines intox qui ont rythmé les débats des partisans du « leave » et du « remain » au cours de ce long processus. Mais c’est aussi l’occasion de vous faire vivre en direct cette journée forcément historique… Notre collègue Rachel Garrat-Valcarcel est aux manettes du live et il est à suivre par ici

Coronavirus : Les Français rapatriés de Chine attendus vendredi à Carry-le-Rouet

Le compte-à-rebours a commencé pour les rapatriés français de Wuhan en Chine, épicentre de l’épidémie causée par un nouveau coronavirus : ils doivent arriver en France vendredi à la mi-journée et seront mis à l’isolement quatorze jours dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet, près de Marseille. L’avion militaire a décollé de Wuhan ce vendredi à 7h07 locales (00h07 heure française) et doit atterrir après environ 12 heures et demie de vol à Istres (Bouches-du-Rhône).

Les passagers seront ensuite mis à l’isolement dans un centre de vacances. Il s’agit de gens qui ne présentent pas de symptômes, a précisé le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, lors d’une conférence de presse à Paris jeudi.