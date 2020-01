Assistantes maternelles, crèches, halte-garderie… Comment sont gardés les enfants de moins de 3 ans ? — 20 Minutes

Quand on devient parent, une des premières questions que l’on se pose est : quel mode de garde vais-je trouver pour mon enfant ? L’Observatoire national de la petite enfance publie un rapport sur l’offre d’accueil des enfants de moins de 3 ans.

On y apprend que l’offre d’accueil pour les enfants de moins de 3 ans a augmenté entre 2016 et 2017. Cette hausse s’explique par une baisse des naissances plus importante que le nombre de places d’accueil créées.

De fortes disparités territoriales sont à noter, avec une capacité d’accueil qui varie de dix places pour 100 enfants en Guyane à 93 places en Haute-Loire.