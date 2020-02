Une séance d'actualité pour vous muscler le cerveau, ça vous dit ? — Canva/20 Minutes

L’actualité va vite, très vite. Mais si on se posait ? Et si vous restiez ? Parce que c’est vous, parce que c’est nous, parce qu’entre vous et nous, vous le savez, c’est du sérieux, voici notre sélection hebdomadaire d’articles qui donnent à réfléchir.

1. « The Black Mamba » ne fera plus jamais crisser les parquets

Kobe Bryant, la légende du basket, s’est tué à 41 ans dans un accident d’hélicoptère, dimanche dernier. Aucun des neuf occupants de l’appareil dont sa fille âgée de 13 ans, Gianna, n’a survécu à la tragédie. Vincent Radureau, qui a traduit la biographie de la star, raconte à quel point le joueur des Lakers a bouleversé le monde du basket.

2. Le Royaume-Uni dans l’UE, c’est (pas) vraiment fini

Cette fois, c’est sûr, le Brexit a bien eu lieu. Et pourtant, ce départ de l’Union Européenne s’accompagne d’une multitude de flous d’autant que s’ouvre, dès ce soir, une période transitoire qui durera au moins jusqu’au 31 décembre 2020. On vous explique ce que le Brexit change vraiment pour vous et les questions qui restent en suspens.

3. Racisme anti-asiatique, l’autre virus qui contamine une partie de la population

Le coronavirus est toujours aussi virulent. Cette violente pneumonie est déjà responsable de 213 morts en Chine et elle se répand dans plusieurs pays dont la France. Avec elle, est arrivé son lot de méchants préjugés contre la communauté asiatique. Nos internautes nous le rapportent et les commentaires qu’ils ont reçus sont d’une extrême brutalité. Les témoignages sont à lire ici.

4. Cédric Villani, en marche vers la liberté

Après de valses-hésitations, La République en marche a fini par exclure Cédric Villani. Il faut dire que la déclaration impromptue du candidat à la mairie de Paris après sa rencontre à l’Elysée avec Emmanuel Macron, a désagréablement surpris les responsables de son ex-parti. Il nous a accordé une longue interview où il évoque ses projets pour la capitale mais aussi ses rapports avec le président de la République et sa détermination à maintenir sa candidature jusqu’au bout.

5. Le salaire du sevrage

Rémunérer les femmes enceintes pour qu'elles arrêtent de fumer, l’idée vous choque ? C’est pourtant une étude scientifique menée notamment à Nantes et à Brest pour vérifier l’utilité d’un dispositif incitatif sur le sevrage du tabac. Les résultats seront connus en juin mais les premiers échos de cette expérience sont positifs.

6. L’amour est dans le cidre

Ce dimanche, c’est la Chandeleur et qui dit Chandeleur dit crêpes et autres douceurs. Vous n’avez pas l’impression qu’il manque un élément pour vraiment se réjouir de ces festivités ? Le cidre, bien évidemment, que valent toutes les crêpes du monde sans un bon cidre ? Grâce à nos conseils judicieux, vous allez passer une Chandeleur de folie.

7. Pourquoi tant de haine contre Greta Thunberg ?

La jeune égérie de la cause écologique, est la cible récurrente des réseaux sociaux et nombre de fake news circulent sur elle.

Mais, au fond, c’est quoi, le problème avec Greta Thunberg ?

Dans notre dernier numéro d’OMF Oh My fake, Clémence va vous parler climat, Greta ​et « effet Stroop ». On ne vous en dit pas plus, sauf que c’est vraiment instructif, réflexif et positif.

Et comme cette émission est juste ébouriffante et bigarrée, on vous laisse scanner ce snapcode dans l'application Snapchat pour vous abonner. Go !