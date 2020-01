OMF Oh my fake : C'est quoi le problème avec Greta Thunberg ? — 20 Minutes

Elle affole les réseaux sociaux. On la voit de tribunes en conférence de presse. Elle concentre sur sa personne juvénile autant d’attention que de dénigrements et de rumeurs. Greta Thunberg, adolescente en lutte pour notre planète et contre le dérèglement climatique, est régulièrement la cible d’attaques et de fake news. Mais pourquoi tant de hargne ? Et c’est quoi au fond, le problème avec Greta Thunberg ?

Dans notre dernier numéro d’OMF Oh My fake, Clémence va vous parler climat, Greta ​et « effet Stroop ». On ne vous en dit pas plus, sauf que c’est vraiment instructif, réflexif et positif.

OMF Oh My Fake, lancé sur Snapchat Discover c'est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les « fake news​ ». Ici, il ne s'agit pas de répondre à la question « C'est vrai ou c'est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news​ » attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

