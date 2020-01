AGRICULTURE Ils prévoient d’ores et déjà des action « si rien ne bouge »

Illustration d'un cochon dans une ferme en Bretagne. — SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA

Ils en ont marre de se faire « saigner » par la grande distribution et le font savoir. La Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles (FRSEA) et les Jeunes agriculteurs (JA) de Bretagne dénoncent dans un communiqué « une véritable spoliation » opérée selon eux par la grande distribution sur le prix du porc.

« Les éleveurs de porcs français sont victimes d’une véritable spoliation par l’aval de la filière », écrivent les deux syndicats au moment où se déroulent les négociations commerciales annuelles entre producteurs et distributeurs. Les deux syndicats observent que le prix de vente au kilo est de 15 à 21 centimes plus élevé dans les deux principaux pays européens concurrents de la France en production porcine, l’Espagne et l’Allemagne.

Après une forte hausse, le prix du porc a dégringolé

Ils demandent aux organisations professionnelles « de refuser la pression de prix à la baisse imposée par les GMS sur le marché français via les abatteurs ». « Si rien ne bouge », les deux syndicats annoncent qu’ils organiseront « très prochainement l’expression de la colère des éleveurs face à cette confiscation de valeur ».

Après avoir connu une forte poussée consécutive à une longue crise, le prix du porc n’a cessé de se replier ces dernières semaines lors des cotations au Marché du porc breton (MPB) qui sert de référence au plan national.