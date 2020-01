Le trafic toujours perturbé. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est annoncée ce mercredi. Quelques perturbations sont attendues dans les transports, notamment en région parisienne. Elles devraient être de moindre intensité que celles du mois de décembre, avec du côté de la SNCF, un service « normal pour les TGV, Thalys, Eurostar et quasi normal pour les Intercités », a indiqué mardi la direction. Pour les TER, « quelques perturbations » sont attendues en Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, selon le groupe ferroviaire. Dans le métro parisien, le trafic devrait être perturbé notamment sur les lignes 5, 6 et 8. Retrouvez l’ensemble des prévisions par ici.

Le Japon et les Etats-Unis ont évacué mercredi de Chine plusieurs centaines de leurs ressortissants bloqués à Wuhan, épicentre de l’épidémie de pneumonie virale qui a déjà fait dans le pays plus de malades que le Sras, il y a près de vingt ans. Vingt-six décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus ont été enregistrés depuis hier, ont indiqué ce mercredi les autorités sanitaires nationales, faisant état au total de 132 morts et 5.974 cas confirmés de contamination en Chine continentale. Un chiffre qui dépasse désormais le nombre d’infections enregistré lors de l’épidémie de Sras (syndrome respiratoire aigu sévère) en 2002-2003, un précédent coronavirus qui avait contaminé dans le pays 5.327 personnes. Le Sras avait fait 774 morts dans le monde, dont 349 en Chine continentale.

Donald Trump a dévoilé mardi son plan de paix pour le Proche-Orient fondé sur une solution à « deux Etats », dans lequel il accorde à Israël nombre de concessions, parmi lesquelles la reconnaissance de Jérusalem comme « capitale indivisible » de l’Etat hébreu. Un plan de paix immédiatement rejeté par les Palestiniens et leurs alliés et accueilli avec circonspection ou de façon positive dans le reste du monde. On fait le tour des réactions dans le monde.