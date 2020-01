Image d'illustration de la SNCF. — PATRICK LEVEQUE/SIPA

Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est annoncée ce mercredi. Quelques perturbations sont attendues dans les transports, notamment en région parisienne. Elles devraient être de moindre intensité que celles du mois de décembre.

A la SNCF, « le service sera normal pour les TGV, Thalys, Eurostar et quasi normal pour les Intercités », a indiqué ce mardi la direction. Pour les TER, « quelques perturbations » sont attendues en Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, selon le groupe ferroviaire.

Des stations fermées à Paris

En région parisienne, la SNCF prévoit un trafic normal sur le RER A et perturbé sur le RER B, avec 4 trains sur 5 aux heures de pointe et 3 trains sur 4 en heures creuses, et l'« interconnexion à Gare du Nord » sera maintenue. Trois trains sur 4 circuleront sur le RER C et 2 trains sur 3 sur le RER D.

Les Transilien seront également touchés par le mouvement : la ligne K sera totalement à l’arrêt, les liaisons Crépy-Mitry et Crépy-Roissy seront assurées par bus. Deux trains sur 3 sont prévus sur les lignes H et J, et 3 trains sur 4 sur la ligne N.

Dans le métro, le trafic sera perturbé sur les lignes 5, où il faudra compter sur 3 trains sur 4 et sur les lignes 6 et 8, où 4 trains sur 5, selon les prévisions du site de la RATP. Sur la ligne 13, 2 rames sur 3 circuleront. Sur les autres lignes, le trafic sera assuré normalement. Les stations Champs-Élysées-Clémenceau (lignes 1 et 13), Varenne (13), Invalides (8 et 13) et Miromesnil (9 et 13) seront fermées à partir de 14 heures sur ordre de la Préfecture de police.