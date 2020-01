Des milliers de pompiers ont manifesté ce mardi 28 janvier, à Paris. — Bertrand GUAY / AFP

Dans une ambiance tendue, des milliers de pompiers ont défilé ce mardi dans les rues de Paris pour dénoncer le manque d’effectifs et de reconnaissance de leur profession et réclamer des garanties pour leur retraite. Des heurts ont éclaté en marge du cortège, provoquant des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre.

La manifestation a été marquée par quelques jets de projectiles sur les forces de l’ordre, qui ont répondu par des tirs de gaz lacrymogènes. Selon la Préfecture de police, 200 à 300 manifestants ont quitté le cortège officiel pour tenter de bloquer le périphérique parisien au niveau de la porte de Vincennes. Les forces de l’ordre sont alors intervenues pour bloquer leur progression.

Un lanceur d’eau pour disperser les manifestants

Des barres-ponts [barrière déployée par les forces de l’ordre pour bloquer un axe] ont été posées en travers du Cours de Vincennes mais des pompiers ont tenté de les escalader. D’autres ont tenté de les enfoncer, toujours selon la préfecture. Les forces de l’ordre ont alors fait usage du lanceur d’eau « pour mettre fin aux exactions ».

#manifestation #pompiers | Le respect des règles vaut pour tous, quelle que soit la nature de la manifestation. pic.twitter.com/PXoH8mtWT4 — Préfecture de Police (@prefpolice) January 28, 2020

Il s’agit de la deuxième manifestation nationale de pompiers en moins de quatre mois dans la capitale, à l’appel des syndicats de pompiers professionnels, mobilisés depuis l’été dernier pour obtenir du gouvernement et des collectivités locales des réponses à leurs revendications. Les syndicats devaient être reçus dans l’après-midi au ministère de l’Intérieur pour discuter de ces sujets.