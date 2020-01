Euro Millions, illustration. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Dix millions d’euros de plus dans la cagnotte. A compter du 1er février, le jackpot maximum de l’EuroMillions, la loterie transnationale proposée dans douze pays européens augmente. Plafonné à 190 millions depuis 2012, il passera à 200 millions, a annoncé ce lundi la Française des jeux (FDJ).

« Le nouveau jackpot […] pourra être remis en jeu durant quatre tirages consécutifs, avant d’être forcément remporté ou partagé au rang inférieur gagnant », détaille la FDJ dans un communiqué.

Des augmentations par paliers de dix millions d’euros

A la fin de ce cycle, tant qu’il n’y aura pas de gagnant, le gain augmentera par paliers de dix millions d’euros, jusqu’à atteindre 250 millions d’euros. Et si aucun joueur ne trouve la combinaison gagnante (5 numéros et 2 étoiles), le méga jackpot de 250 millions sera partagé entre les gagnants de rang 2.

Une autre nouveauté pour 2020 est l’augmentation plus rapide des jackpots pour atteindre la barre symbolique des 100 millions d’euros. Il y aura également, désormais, trois tirages spéciaux par an avec un jackpot garanti d’environ 130 millions d’euros, contre deux en moyenne actuellement.

« Proposer des jackpots plus gros et plus rapidement »

« Le but est de pouvoir proposer des jackpots plus gros et plus rapidement, confirme la société de loterie au Parisien. L’attractivité des joueurs est plus grande lorsque des grosses sommes sont en jeu. »

Les règles de l’EuroMillions restent inchangées. Les joueurs devront toujours choisir cinq numéros, entre 1 et 50, ainsi que deux étoiles entre 1 et 12. Le prix de la grille reste identique, à 2,50 euros, pour un jackpot minimum de 17 millions d’euros. Les chances de gain resteront également similaires, rappelle la FDJ, avec une chance sur treize de remporter un lot.