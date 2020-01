Sur la toile, le hashtag #JeNeSuisPasUnVirus agrège les témoignages de la communauté asiatique dénonçant les amalgames et le racisme ambiant dont ils sont les victimes depuis la crise sanitaire autour du coronavirus. — Capture d'écran / Twitter

« Non, une personne d’origine chinoise n’est pas une personne porteuse du coronavirus ! Nous ne sommes pas des virus ! » La mise au point a été publiée parl’Association des jeunes chinois de France (AJCF) sur sa page Facebook, le 25 janvier dernier. L’association réagissait à la « une » du quotidien Le Courrier Picard du même jour, titrée « Coronavirus chinois – Alerte jaune » et à l’intérieur duquel les lecteurs pouvaient trouver un édito titré « Le péril jaune ? ».

Des termes dénoncés par l’AJCF, les expressions « jaunes » et « péril jaune » faisant allusion à des clichés racistes ciblant la communauté asiatique. Le quotidien picard a depuis fait son mea culpa.

Les témoignages se multiplient

Le hashtag #JeNeSuisPasUnVirus continue, lui, de tourner sur les réseaux sociaux, pour dénoncer les discriminations et amalgames que les personnes d’origine asiatique subissent sur fond de psychose autour de la propagation du coronavirus. Il a été lancé ces derniers jours par une jeune femme anonyme pour « contrer la puanteur raciste ambiante ». Elle déplore « que la crise sanitaire du coronavirus entraîne dans son sillage une libération de la parole raciste dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Plusieurs messages, sous couvert d’un prétendu humour, stigmatisent la population asiatique et/ou relaient des amalgames. Et ces stigmatisations ne se limitent pas aux réseaux sociaux, assurent des internautes. Toujours sous le hashtag #JeNeSuisPasUnVirus, Prisca, Française d’origine polonaise-vietnamienne, « et donc les yeux bridés », déplore ainsi, ce mardi matin, les gens qui la dévisagent dans le métro « et mettent leurs foulards sur le nez quand je suis près d’eux ».

