A l'aéroport de Wuhan. — Takyuki Hamai/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Plusieurs pays, dont les Etats-Unis et la France, se mobilisaient mardi pour organiser l'évacuation de leurs ressortissants de Wuhan, épicentre d'une épidémie de pneumonie virale dont le bilan dépasse désormais 100 morts en Chine et qui a contaminé plus de 4.500 personnes. Une cinquantaine d'autres malades ont été répertoriés dans le reste du monde. Une douzaine de pays ont été atteints par le virus, de l'Asie et l'Australie à l'Europe et à l'Amérique du Nord. Un premier cas de contamination a été confirmé lundi soir en Allemagne, qui devient le deuxième pays touché en Europe, après la France.

Une importante opération d’évacuation du campement de migrants de la Porte d’Aubervilliers à Paris, où vivaient plusieurs centaines de personnes, a débuté mardi matin. Encadrés par un important dispositif policier, des migrants qui avaient planté des tentes ou monté des baraquements de fortune au bord du périphérique s’acheminaient vers des bus à destination de gymnases ou de centres d’accueil franciliens, dans une opération conjointe de la préfecture de police de Paris et de la préfecture de la région Ile-de-France.

Le derby de Los Angeles entre les Lakers et les LA Clippers, prévu mardi au Staples Center, a été reporté, a annoncé lundi la NBA au lendemain de la mort de la vedette planétaire de basket Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère. Cette rencontre de saison régulière sera reprogrammée à une date ultérieure, a indiqué l'instance. "La décision a été prise par respect envers les Lakers, profondément affligés par la perte tragique de la légende du club, Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes dans un accident d'hélicoptère dimanche", explique la NBA dans un court communiqué.