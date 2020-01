ACTU En 2020, on garde les bonnes habitudes... Voici l’essentiel de l’actualité de ces samedi 25 et dimanche 26 janvier

A Londres aussi, on porte des masques (ici, lors d'un défilé du Nouvel an chinois) — Kirsty Wigglesworth/AP/SIPA

Sur Linkedin, Facebook, Instagram ou Tinder, vous n’aviez pas vraiment la tête à suivre les infos ces deux derniers jours. Pas de problème, notre résumé de l’actu en cinq points est spécialement conçu pour les week-ends difficiles. #TonDolipraneChallenge…

1. Le Coronavirus s'installe

Annulation des festivités du Nouvel an chinois, nouvelles encourageantes des trois malades sur le sol français, mesures de confinement et plan pour rapatrier les ressortissants étrangers… Nous vous avons informé en temps réel des nouvelles liées à l’épidémie qui a déjà fait 56 morts en Chine et nous continuerons à le faire toute la soirée ici-même.

L’info en plus : La crainte d’une possible propagation du virus a poussé beaucoup de Français à se rendre en pharmacie pour se procurer un masque de protection. Résultat : de nombreuses officines sont en rupture de stock...

2. Michou est mort

Michou en vacances à Saint-Tropez en août 2019. - Jacques BENAROCH/SIPA

C’est une étoile de la nuit parisienne qui a disparu ce dimanche matin. Michou, de son vrai nom Michel Catty, est mort à l’âge de 88 ans. Patron du Cabaret d’artistes transformistes, situé au numéro 80 de la rue des Martyrs dans le 18e arrondissement de Paris, il a réussi à en faire une véritable institution et un lieu incontournable pour les touristes. Son costume bleu et son charme immarcescible avaient porté sa légende au-delà de nos frontières. La scène culturelle et politique a rendu hommage cet après-midi au Prince bleu.

L’info en plus : L’ethnographe, cinéaste, autrice et photographe Rina Sherman a passé trois ans à filmer Michou. Elle répond à nos questions.

3. Des nuages de criquets grands comme le Luxembourg

Ils dévorent l’Ethiopie, la Somalie et le Kenya sans qu’on arrive pour l’instant à les contrôler. Des essaims de criquets d’une ampleur historique, totalisant plusieurs milliards d’insectes, dévastent depuis plusieurs semaines de larges zones d’Afrique de l’Est. Notre point en vidéo :

4. Une gare à la porte?

La campagne municipale bat son plein et à Paris, elle se traduit par quelques projets inattendus. Comme celui porté par Benjamin Griveaux, qui souhaite déménager la gare de l’Est aux portes de la capitale. Objectif : dégager de la place pour son projet de Central Park parisien. Son concurrent Cédric Villani propose, lui, de déplacer le trafic des Eurostar et Thalys, qui desservent Londres et Bruxelles, de la gare du Nord à Saint-Denis. Du côté de l’équipe d’Anne Hidalgo, on compte les points.

Benjamin Griveaux propose de déplacer la gare de l'Est afin de créer un vaste parc urbain. - Francois Mori/AP/SIPA

L’info en plus : Déplacer la gare de Lyon à Lyon pour écourter le temps de trajet, déplacer la Seine vers le sud ou remplacer les rats par des écureuils… Les internautes aussi ont des grands projets pour la Capitale...

5. Vincent Collet évincé

Il est encore le coach de l’équipe de France de basket, mais il n’entraînera plus celle de Strasbourg. A la tête de la SIG depuis 2011, il fait les frais de la défaite des siens samedi soir face à Orléans, dixième revers de suite des Strasbourgeois. Elu entraîneur de l’année en 2015 et 2016, Collet a échoué cinq fois d’affilée en finale du Championnat de France avec la SIG (2013-17), ainsi qu’en finale de l’Eurocoupe (2016) mais il a remporté la Leaders Cup en 2015 et 2019, et la Coupe de France en 2015.

L’info en plus : La méthode Collet ne portait peut-être plus ses fruits, mais elle reste un modèle du genre. En 2018, à l’approche des play-offs, le coach nous avait révélé quelques-uns de ses secrets.

Basket: Le coach de la SIG Strasbourg, Vincent Collet. (Archives) - G. Varela / 20 Minutes

