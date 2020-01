Un patient infecté par le coronavirus a été admis au CHU de Bordeaux le 24 janvier 2020. — AFP

Depuis un mois, le coronavirus apparu en Chine a fait 41 morts et contaminé plus de 1.000 personnes, selon le dernier bilan livré par les autorités chinoises.

En Chine, plusieurs villes dont Wuhan font l’objet d’un gigantesque cordon sanitaire qui concerne 56 millions de personnes, pour éviter que le virus se propage.

En France, trois cas ont été confirmés, les premiers en Europe.

Eviter une pandémie. Après la confirmation de trois cas positifs au coronavirus chinois en France, les premiers en Europe, les autorités sanitaires doivent prendre le virus de vitesse pour éviter qu’une épidémie se propage, comme on « circonscrit un incendie ». Ce samedi, 20 Minutes fait le point sur la situation.

Que sait-on sur ces trois cas ?

Il s’agit de deux patients hospitalisés à Paris, à l’hôpital Bichat, et d’un à Bordeaux, au CHU Pellegrin. Ils font l’objet de mesures d’isolement pour éviter la contagion, et « vont très bien », a déclaré ce samedi soir le directeur général de la Santé, Jerôme Salomon. « Nous sommes tout à fait rassurés sur leur évolution », a-t-il souligné.

Celui qui est hospitalisé à Bordeaux a 48 ans. Il est revenu le 22 janvier en France après « quelques jours » en Chine où il est « passé par Wuhan », la ville d’où est partie l’épidémie, a indiqué vendredi soir la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Ce Français d’origine chinoise travaille « dans le milieu du vin » et « était amené à faire des allers-retours avec la Chine », a précisé samedi le maire de Bordeaux, Nicolas Florian.

Les patients hospitalisés à Paris sont un homme âgé de 31 ans et une femme âgée de 30 ans, selon le professeur Yazdan Yazdanpanah, chef du service maladies infectieuses à Bichat. Ce couple « originaire de Wuhan » était arrivé le 18 janvier en France pour un voyage.

Comment éviter que le virus se propage ?

« Il faut traiter une épidémie comme on traite un incendie », c’est-à-dire la « circonscrire le plus vite possible », a expliqué Agnès Buzyn. Pour cela, les autorités sanitaires mènent une enquête épidémiologique pour repérer les gens qui ont été en contact avec les trois patients à partir du moment où ceux-ci ont présenté des symptômes (en partant de l’hypothèse qu’ils n’étaient pas contagieux auparavant).

« On liste les différents types de contacts qu’ils ont pu avoir et on mène une analyse de risques », explique Daniel Lévy-Bruhl, de l’agence sanitaire Santé publique France. Les critères de risques sont « soit des contacts très proches (contact à moins d’un mètre en face-à-face, situations de contact intime, le fait de vivre dans la même maisonnée…), soit des contacts moins proches mais prolongés », ajoute-t-il.

Pour les personnes considérées à risques, un suivi est alors instauré : elles doivent prendre leur température deux fois par jour et appeler quotidiennement les autorités de santé locales. Lorsque le risque est jugé élevé, on conseille à ces personnes de rester chez elles pour limiter une éventuelle transmission du virus. But de ces mesures, selon le Dr Lévy-Bruhl : « Détecter le plus précocement possible la survenue de signes qui pourraient témoigner d’une infection ».

La grippe va-t-elle brouiller les pistes ?

L’une des difficultés auxquelles les autorités sanitaires risquent de se heurter vient de « la coexistence avec une épidémie grippale en plein pic en Europe comme en Chine », a expliqué le numéro 2 du ministère, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, avant même la confirmation des trois cas positifs.

Les symptômes de la grippe sont proches de ceux provoqués par le coronavirus, « ce qui entrave les possibilités de repérage », selon le Pr Salomon.

Que faire si on pense être infecté ?

Les autorités sanitaires le martèlent : si on pense être infecté par le coronavirus, il ne faut pas aller chez son médecin traitant ni aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination, mais rester chez soi et appeler le 15 (Samu) « en faisant état des symptômes et du séjour récent en Chine ». Au-delà des risques de contamination, un afflux aux urgences de patients paniqués serait compliqué à gérer dans un secteur déjà surchargé et en plein conflit social.

Il faut « arrêter l’hystérie collective », a dit Patrick Pelloux, président de l’association des urgentistes de France (Amuf). « Nous avons des gens qui nous appellent parce qu’ils ont croisé quelqu’un d’origine asiatique dans la rue qui se mouchait », a-t-il assuré. Une fois pris en charge après avoir appelé le 15, les patients susceptibles d’avoir été infectés par le coronavirus sont dirigés vers des hôpitaux dits « de référence ».

C’est ensuite le Centre national de référence de l’institut Pasteur à Paris qui vérifie si le patient est positif ou négatif, grâce à un test mis au point après le séquençage du virus par les Chinois. Ce test sera bientôt disponible en province pour accélérer le diagnostic. Il n’existe pas de médicament contre le coronavirus, et la prise en charge consiste à traiter les symptômes.

Quelles mesures pour les passagers venant de Chine ?

« Une équipe médicale d’accueil » de « plusieurs dizaines de personnes » sera mise en place dimanche à l’aéroport de Roissy, a annoncé samedi soir la direction générale de la Santé. Contrairement à d’autres pays, la France n’a pas mis en place de mesure de contrôle aux frontières des passagers venant de Chine, avec contrôle de leur température par caméra thermique.

« L’Organisation mondiale de la santé n’a pas souhaité déclarer une urgence de santé publique de portée internationale, donc il n’y a pas de recommandation particulière aujourd’hui destinée aux voyageurs », a déclaré la ministre de la Santé vendredi après le Conseil des ministres.

En outre, nombre d’experts soulignent que le contrôle aux frontières​ n’est pas une mesure infaillible, car des patients infectés mais ne présentant pas encore de symptômes peuvent passer entre les mailles du filet.