Événement Construite dès 1220 en seulement 68 ans, la cathédrale d’Amiens fête ses 800 ans avec l’organisation de spectacles son et lumière, concerts et conférences

La cathédrale d'Amiens. — JPPorcher / SIPA

La cathédrale Notre-Dame d'Amiens va fêter ses 800 ans avec de nombreuses animations.

Avec ses 7.800 m2, la cathédrale est la plus grande de France.

Sa construction, en moins de 70 ans, a été particulièrement rapide au XIIIe siècle.

Elle n’a pas pris une ride, pourtant, Notre-Dame d’Amiens fête ses 800 ans. Construite à partir de 1220, ce joyau d’art gothique médiéval reste encore très prisé des touristes au XXIe siècle. L'office de tourisme profite de cet anniversaire pour multiplier les animations autour de cet édifice plus singulier qu'il n'y paraît.

Malgré le manque de textes et de fouilles archéologiques, les historiens estiment qu'elle est bâtie sur les vestiges d’une ancienne cathédrale romane, détruite par la foudre en 1218. « Le projet était de construire une église beaucoup plus grande » explique Aurélien André, archiviste du diocèse d’Amiens à 20 Minutes.

Amiens, ville prospère au XIIIe siècle

« En 1220, la ville d’Amiens connaît la plus grande prospérité économique de l’actuelle Picardie ». Les revenus engendrés par les terres agricoles, notamment la culture du blé, enrichissent la bourgeoisie. De façon anecdotique, l’utilisation de la guède (espèce de plante) pour colorer les draps, participait également aux revenus de la ville.

Selon Aurélien André, « Amiens était l’une des principales villes du royaume ». A la suite de l’effondrement de la cathédrale romane, la construction de l’édifice religieux fut rapidement commencée. Le contexte économique de la ville, la richesse de l’Eglise et les dons des fidèles ont permis d’ériger la cathédrale en seulement 68 ans. A titre de comparaison, deux siècles ont été nécessaires pour ériger Notre-Dame de Paris.

Plus grande cathédrale gothique médiévale de France

Construite pour être beaucoup plus grande que la précédente, Notre-Dame d’Amiens est, aujourd’hui encore, la plus vaste cathédrale gothique de France. Ses 7.800 m2 font de cet édifice très ambitieux le plus grand volume médiéval du monde. Grâce à la rapidité de sa construction, les pierres et sculptures sont particulièrement harmonieuses, chose rare pour un édifice aussi ancien.

En 1220, Notre-Dame a une importance non seulement dans la ville d’Amiens mais également dans tout le diocèse. Les fidèles se recueillent aussi sur un crâne que la légende attribue à Saint Jean-Baptiste. Classée monument historique en France depuis 1862, la cathédrale d'Amiens est inscrite depuis 1981 au Patrimoine mondial de l'Unesco.

En 2020, la cathédrale d’Amiens célèbre donc les 800 ans de sa construction. Ils sont envorion 600.000 à venir visiter chaque année ce joyau de l’art médiéval. Le monument se place ainsi parmi les 10 cathédrales les plus visitées de France. Pour célébrer cet anniversaire, la ville d'Amiens va proposer, toute l'année, au public des spectacles de lumières et des concerts. L'Université de Picardie Jules Verne va organiser, quant à elle, des conférences historiques.